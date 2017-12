Un balance cofrade de 2017

Si hace unos días, estas páginas cofrades se detenían en el resumen de lo acontecido en la celebérrima carrera oficial de la Semana Santa jerezana, en este último día del año, como epílogo a doce intensos meses de cofradías, se pretende hacer un recorrido a lo más destacado en el 2017 que si bien ha sido un periodo de sequía, a lo que el mundo de las hermandades se refiere, ha desarrollado un torrente informativo bastante interesante.

Pero no sólo de carreras oficiales vive el cofrade. Es más, se podría asegurar que lo del itinerario común de las cofradías puede quedar en 'peccata minuta' si de detenerse a las muchas novedades que las hermandades han presentado durante el año que ya expira.

Atrás y muy al fondo se encuentra aquel acto en la Atalaya en el que el consejo de Dionisio Díaz presentaba de largo su primer cartel oficial, obra de Antonio Díaz Arnido y que representaba, con el asentamiento casi total del mundillo cofrade, a la imagen de Jesús Nazareno. O aquellos robos que sufrieron las cofradías de la Cena y Transporte.

Fue una Cuaresma que se dejó esperar. Largos días entre la espalda a Baltasar y ese Miércoles de Ceniza con cita en San Miguel o San Francisco. Pero llegó. Y con la Cuaresma muchos movimientos. Fundamentalmente en la cofradía de San Benito, donde los cofrades de la Clemencia remataban un palio para su Virgen de Salud y Esperanza tras arduos años de trabajo. Se trabajó lento pero bien, y el Martes Santo el sueño se cumplió con creces, presentando un gran palio, singular, muy en sintonía de la cofradía, y, sobremanera, con una Virgen que tallara Madroñal con sello propio. Fue uno de los grandes estrenos de la Semana Santa. Ese palio verde Esperanza en el centro de la ciudad.

La Veracruz también puso su gran estreno en la calle. El paso del Lignum Crucis. También muy en sintonía de esta cofradía con tanta personalidad. Un precioso estreno con buen tino. Pues la cofradía verdinegra buscó a los nazarenos en sus filas para poner el tercer paso en la calle. Y aquello no desentonó. Primero los cimientos, después el estreno.

La Semana Santa fue buena de 'pitón a rabo'. No llovió, no hubo amenazas de nubes. Todas las cofradías salieron sin problemas. Entre ellas, Pasión. La cofradía nueva que pasaba a la nómina de la Semana Santa el Domingo de Ramos. Gran estreno. Con un misterio andando de dulce. Con bastantes nazarenos. Mucho trabajo por delante, pero sin desentonar en un día tan importante. Otro sueño cumplido.

Por su parte, la hermandad de la Sed no pudo a pesar de pedirlo. No llegó a acudir a la carrera oficial. Obtuvo la negativa de Bertemati. Pero se estima que no tardará mucho en hacerse realidad el sueño. Podría ser la Sed junto a la Salud de San Rafael. Marcarían la Semana Santa de 2019, sin duda.

De nuevo Santiago

Otro de los grandes momentos vividos en la pasada Semana Santa fue la salida del Prendimiento y la Buena Muerte ya desde su templo parroquial de Santiago. Una recuperación histórica que también tuvo su repercusión en los días santos. Afortunadamente, la instantánea del Señor del Prendimiento por el angostillo de Santiago se pudo hacer y se recuperó una estampa única.

También habría que destacar que esta Semana Santa fue la de la visita de grandes personalidades. Hasta dos ministros quisieron estar y hacerse ver en los distintos cortejos procesionales. Por un lado, el jerezano Alfonso Dastis, titular de la cartera de Exteriores, que estuvo durante gran parte de la Semana Santa en la ciudad, visitando cofradías como la Veracruz o la Piedad. Del ministro de Asuntos Exteriores se arrancó el compromiso firme de alcanzar un título que carece nuestra Semana Mayor y que bien merece ser reconocida. Se trata de la ansiada declaración de Interés Turístico Internacional. Para ello, la publicación en algunos grandes medios internacionales así como el respaldo del Gobierno Central son necesarios. Dastis así se comprometió en mover los 'hilos'. Ojalá llegue pronto. Pero no sólo fue Alfonso Dastis quien visitó la ciudad en estos días. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también acompañó a la cofradía castrense por excelencia de Jerez como es la de la Defensión. Junto con la presencia del cardenal Lluís María Martínez i Sistach fueron grandes momentos de la cofradía seráfica.

El Voto

Pero si 2017 ha sido el año de la Clemencia, la Veracruz o Pasión, también lo ha sido para la celebración de una efemérides que bien merecía un recuerdo. Se han cumplido cuatrocientos años de la jura del Voto Inmaculista en la ciudad. Una jura que tuvo su gestación en la histórica capilla del Voto, en la iglesia conventual de San Francisco. Para esta celebración el consejo directivo de la Unión de Hermandades preparó un extenso programa de actividades con charlas, conferencias, celebraciones litúrgicas y tres momentos importantes. Por un lado la celebración de un rosario con los estandartes marianos de las cofradías. Por otro, una importante e interesante exposición de parte del patrimonio que las cofradías conservan y que estuvo expuesto en los claustros de Santo Domingo con un número de visitantes muy elevado. Como culmen a estos fastos, un besamanos magno que acogió a las imágenes marianas de la ciudad. Hasta cincuenta y cuatro besamanos que fue el reclamo para que la ciudad se llenara de cofrades de toda Andalucía y las iglesias se llenaran de público. Un éxito.

Con la llegada de las últimas grandes solemnidades del calendario litúrgico, llegó el momento para la celebración del Dogma Concepcionista. Y la Amargura salió a las calles de Jerez para presidir el triduo y la pontifical que tuvieron lugar en la Catedral de Jerez. La Virgen fue más guapa que nunca y esta fue la única salida extraordinaria que se vivió en la ciudad. En este sentido parece que desde el obispado se piensa en otra clave distinta y las salidas extraordinarias que tan proliferas han sido en años anteriores parecen tener algo de freno. Nunca los excesos fueron buenos. Ni siquiera en la virtud, dijo Santa Teresa.

Glorias

Las procesiones de gloria se siguen desarrollando en la ciudad durante todo el año. Salidas como las de María Auxiliadoras o las del Rosario tienen también su sello y se espera entre los más recalcitrantes cofrades. Sin embargo, las dos glorias que marcan a la ciudad son la del Carmen y la Patrona, la Virgen de la Merced. Ambas devociones coronadas canónicamente y claros ejemplos del devocionario mariano de la ciudad.

En este sentido, el año también trajo la polémica de la retirada de la festividad de la Patrona en detrimento de un día de Feria. Desde el Consistorio se afirmó que todo fue un error de comunicación y que la fiesta del veinticuatro de septiembre no corría peligro. Sin embargo, en lo que nadie pensaba, era que la que estaba en la cuerda floja era la del Patrón, San Dionisio Areopagita. Ahora que la ciudad había recuperado con tino la iconografía correcta para el que fue primer obispo de Atenas, el Ayuntamiento mira para otro lado en el que los únicos agraciados serán los caseteros y feriantes que cada vez son más de fuera de nuestras fronteras jerezanas. Así que la ciudad perdió una festividad histórica como es la del Santo Patrón.

En el horizonte del inminente 2018, un paso que se incorpora en la cofradía de las Tres Caídas y una carrera oficial inamovible. Y es que es casi imposible escribir de cofradías sin que se destape la caja de los truenos y aparezcan palcos y sillas. Es el pan del cofrade para pasar el resto del año.