Unos 17 bloques se beneficiarán de ayudas a la rehabilitación

Unos 17 bloques de varias barriadas de la ciudad serán las beneficiarias de la convocatoria de este año a las ayudas a la rehabilitación que promueve la Junta de Andalucía. El importe total de la subvención rondará los 623.000 euros aunque la cuantía y el número de beneficiarios podría incrementarse ya que la Consejería de Fomento y Vivienda, encargada de la gestión de este programa en el que también participa el Gobierno de la Nación, aún no ha publicado el listado definitivo.

Fue en el mes de julio cuando la Junta de Andalucía publicó la convocatoria de subvenciones en formato de concurrencia competitiva para fomentar la rehabilitación edificatoria. A la línea de ayudas de este año se presentaron 50 comunidades de propietarios de la ciudad y, tras una primera valoración de su propuesta, se pidió a 12 bloques que aportaran más documentación o subsanaran algunos de los datos que presentaron. Tras este trámite, cuatro quedaron fuera ya sea porque no presentaron la documentación requerida o la entregaron fuera de plazo.

Con posterioridad se publicó la resolución con las adjudicatarias provisionales donde se han incluido a 16 comunidades; quedando como suplentes otras 32. Ahora bien, debido a unos problemas de carácter formal en la convocatoria, se ha dado un nuevo plazo para subsanación de documentación por lo que no se descarta que el número total de beneficiarios pueda aumentar. El plazo acabó el pasado 7 de noviembre pero la Junta aún no ha publicado el listado de adjudicatarios definitivo. Entre los beneficiarios en Jerez se encuentran viviendas de La Granja, del centro histórico y de la zona sur, entre otros, con importes concedidos que oscilan entre los 2.000 y los 104.000 euros.

Esta línea de subvenciones van dirigidas a la rehabilitación de edificios mediante la ejecución de actuaciones vinculadas a la conservación, la mejora de la calidad y la sostenibilidad (colocación de paneles solares térmicos o mejoras de la envolvente térmica del edificio) así como la adopción de medidas de accesibilidad (instalación de ascensores). Para acceder a estas ayudas, los edificios tienen que haberse construido antes de la década de los 80 y que, al menos, el 70% de los residentes del edificio tengan su residencia habitual en él. Las subvenciones no pueden superar los 11.000 euros por vivienda. Estas ayudas no podrán superar los 11.000 euros por vivienda y por cada 100 metros cuadrados de superficie útil del local y tendrá como límite el 35% del coste subvencionable de la actuación o el 50% en los casos de actuaciones de mejora de la accesibilidad. La primera mitad del importe de la subvención se abona al inicio de las obras y el resto de la cuantía a la conclusión de las obras. En la convocatoria de 2015, que no se resolvió hasta el año pasado, hubo 10 bloques en Jerez que accedieron a la ayuda; en cambio, no hubo ninguno para la de 2016.