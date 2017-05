Un brindis por Jerez

LA primavera es la estación en la que el ciclo festivo de Jerez alcanza la excelencia y se ofrece al mundo con mayor intensidad y pasión. Este fin de semana nos disponemos a recibir a miles de amigos y amigas que vienen a la gran fiesta de la velocidad, ésa que ha consolidado Jerez y su Circuito como “la catedral del motor”. Eso significa que estamos en mayo y que la ciudad está preparada y a punto para tener una fiesta espléndida y en paz, y todos los dispositivos de seguridad dispuestos para que nuestros visitantes disfruten y vuelvan a casa felices. Cada año vivimos esta cita como una gran oportunidad de mostrar lo mejor que tenemos: todas esas referencias que dan lustre a la marca Jerez y la sitúan no solo como una referencia de calidad turística, sino como parte esencial de la oferta que nutre las marcas “Andalucía” y “España”. El Mundial de Velocidad es uno de los eventos de mayor proyección de Andalucía de la mano de Jerez, pero no es el único. El Caballo y el Vino son iconos turísticos universales que Jerez ha incorporado a lo largo de los siglos a la imagen de España. Como lo es, por derecho propio, el Flamenco, ese arte universal que se eleva entre las culturas del mundo gracias a nuestras sagas de familias cantaoras, y a esos jóvenes talentos y figuras consagradas que lo conservan, recrean y también lo fusionan desde sus fuentes mas genuinas e inagotables. Cuando el rugir de la motos vaya dejando su estela en el horizonte hasta el próximo evento, encenderemos más de un millón de bombillas para la alumbrar la ciudad más hermosa y luminosa del mundo, esa que emerge cada primavera en el Parque González Hontoria y acoge la celebración de la Feria del Caballo. Debemos estar orgullosos de que sea la más abierta y la más rica en propuestas gastronómicas que reinan en nuestro universo del vino: el tesoro de Jerez al que también rendimos homenaje en cada caseta a la espera de dar la bienvenida al nuevo mosto a primeros de septiembre. Este año viviremos una Feria del Caballo especial, pues nos acompañará el recuerdo permanente de Lola Flores, esa gran mujer que durante su inmensa trayectoria artística y con el poderío de su temperamento, su gracia y su fuerza, siempre llevó Jerez en el corazón. Y nuestro mejor homenaje es que su imagen y su voz estén presentes en nuestras casetas y marquen el compás junto a la nomina de artistas que nos van a acompañar a lo largo de la celebración. En estos días, y siempre, queremos ofrecer ese Jerez profundo, moderno, intenso, plural… Una ciudad que tenemos que seguir construyendo entre todos y todas para convertir ese capital cultural y festivo, toda esa tradición singular y el torrente de autenticidad que le otorga su historia, en oportunidades para avanzar hacia el futuro; en oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que generen riqueza y empleo. Ese es el reto que el Gobierno municipal quiere compartir y concertar con la sociedad civil jerezana desde el Ayuntamiento y consensuar con colectivos sociales, con sindicatos, con empresarios, con los emprendedores… Y también trazando puentes de entendimiento con todas las administraciones públicas y con la iniciativa privada que apueste por Jerez. Porque no nos conformamos con vivir la gloria de unos días en los que Jerez está en el punto de mira. Queremos que la ciudad resulte atractiva todo el año, no solo apostando por el turismo, sino incentivando la promoción de tejido industrial, nuevos nichos de negocio en materia agroalimentaria, facilitando que empresas punteras -como algunas de las que ya están en nuestros parques empresariales- apuesten por Jerez. Y, desde luego, impulsando el talento, las nuevas iniciativas vinculadas a la Universidad y cualquier propuesta que posibilite un futuro de oportunidades para nuestros jóvenes. Ese es el Jerez que hemos de trasladar a nuestros visitantes estos días y el resto del año. La idea de una ciudad que es mucho más y que, sin renunciar a sus profundas señas de identidad y al esplendor de sus fiestas y eventos, es capaz de articular nuevas propuestas de desarrollo económico que refuercen y afiancen el protagonismo de esa marca, JEREZ, que tanto contribuye a la proyección de Andalucía y España. En estos días de fiesta y de orgullo para nuestra ciudad, brindo por ese Jerez del presente y del futuro.