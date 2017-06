Se buscan "canis" y "gitanitas con chispa"

El de la película 'Entre dos aguas' era un casting con polémica y se celebró ayer en la Escuela María Espejo, cuyas puertas estuvieron abarrotadas toda la mañana. Colas y más colas para participar en la próxima cinta del director Isaki Lacuesta, con una amplia trayectoria en la escena española. La polémica llegaba por la descripción de los perfiles requeridos. 'Gitanitas de 20 años guapas y con chispa', se podía leer en el cartel anunciador. Hasta ahí todo normal. 'hombre con aspecto quinqui / cani', 'hombres flacos curtidos por el mar', 'hombres con aspecto deteriorado (quinqui, cani', 'mujer de 45 años con aspecto normal', señalaban otros requerimiento, especialmente reseñable el último. La polémica surge, especialmente en redes sociales, porque se podrían estar promoviendo unos estereotipos negativos.

"¿Qué pasa? ¿Que yo por ser gitana no soy una persona normal? Yo tengo dos brazos y dos piernas", decía airada una de las participantes en la prueba, Isabel Cortés, procedente de El Puerto de Santa María aunque originaria de Almería. "De pequeña salí en Lawrence de Arabia, sin papel ni nada, vamos, haciendo bulto con una chilaba. La rodaron allí, de cuando se hacían los 'western'. También salí en 'Cuatro plumas', que estaba Clint Eastwood. Vamos, toda una actriz", contaba riendo. El problema no era en sí, para los asistentes al casting, el hecho de que se pidieran esos roles. "No sé por qué tienen que decir 'cani' o que buscan a alguien deteriorado. ¿Qué es deteriorado? ¿Que consume drogas? Podría haberlo dicho de otra forma", lamentaba otro de los aspirantes.

El Ayuntamiento de Cádiz decidió no ceder un local municipal para esta prueba

La prueba era una primera criba en la que simplemente se hacía pasar a los posibles 'extras' de Entre dos aguas frente a una cámara de fotos y se tomaban instantáneas de frente y de perfil. Además, al rellenar la inscripción, se preguntaba si tenían experiencias y habilidades concretas. Los idiomas y la práctica de deporte contaban, pero también el baile, cantar o haber formado parte de otros rodajes.

Sin cifras oficiales -la productora declinó participar en este reportaje-, lo cierto es que desde las 9 de la mañana estuvo entrando gente en un casting donde el proceso luego no duraba más que cinco minutos. A eso de la una, la organización comenzó a mandar a casa a los que se iban acercando, porque estaban desbordados. "Yo llevo desde las diez en la cola", contaba otro aspirante, que aseguraba no encontrarse nervioso. "No sé yo si es bueno que salga mi nombre", decía, "no quiero que parezca que les estoy criticando y no entre, yo lo que quiero es trabajar", añadía. En efecto, la jornada de rodaje estará remunerada, sin que en la oferta se dieran cifras.

El casting aterrizaba en Jerez un día después de que el Ayuntamiento de Cádiz prefiriese no ceder un espacio público a última hora para su celebración. Un grupo de tres chicos procedentes de Chiclana llegaba cuando ya no se repartían números por la masificación de gente. "Ayer en Cádiz estuvimos por la tarde y al final nos dijeron que se cancelaba. Nos tendremos que volver", decían desilusionados, ajenos a toda polémica.