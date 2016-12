La cabalgata de los Reyes Magos repartirá 25.000 kilos de caramelos

Recuperar la ilusión de aquellos que la han perdido y mantener la de quien la tiene muy viva. Con estos objetivos se presentaron ayer las cabalgatas del Gran Visir y la de los Reyes Magos, que se celebrarán el 2 y 5 de enero respectivamente. El teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, acompañado por Salvador Espinosa (Rey Gaspar), Gema García Bermúdez (Rey Baltasar), así como por la Gran Visir, María Espejo, avanzó que la cabalgata de Sus Majestades de Oriente contará con 15 carrozas. Como en años anteriores, saldrá a las 17.30 horas del parque González Hontoria y su recorrido será similar al del año pasado, manteniendo el cambio de tomar Lancería y plaza del Arenal para conectar con la plaza de las Angustias a través de Corredera.

Durante la cabalgata está previsto que se repartan 25.000 kilos de caramelos, más de 10.000 juguetes, y el cortejo contará con la participación de seis agrupaciones musicales, cinco pasacalles, y cerca de 1.200 figurantes, cien más que el año pasado. El itinerario será el siguiente: portada de la Feria, avenida Álvaro Domecq, Sevilla, plaza del Mamelón, Guadalete, Ponce, Porvera, alameda de Cristina, rotonda de los Casinos, Larga, plaza Esteve, Corredera, plaza de Las Angustias (rodeo completo), Santísima Trinidad, Medina, Honda, Larga, alameda de Cristina, plaza del Mamelón.

García Bermúdez avanzó que "va a haber sorpresas. Le estamos poniendo muchas ganas". Además de todo lo que repartirán durante el recorrido de la cabalgata, el día 4 de enero está previsto que los padres de 1.400 niños puedan recoger los juguetes para la noche de Reyes, puesto que desde Bienestar Social se facilita una lista de familias que necesitan ayuda para mantener la ilusión del 5 de enero. "Les pedimos a estos padres que no vengan con sus hijos, que guarden la ilusión. Asimismo, invitamos a todos a que además de acudir a la cabalgata, también asistan a la coronación en el Alcázar. Es un acto muy bonito", subrayó Espinosa.

Cabe recodar que desde hoy y hasta el 23 de diciembre está abierto el plazo de inscripción para los niños, de 8 a 12 años, que quieran participar en el sorteo de las carrozas de la cabalgata de Reyes. Para apuntarse hay que dirigirse a la Oficina de Atención a la Ciudadanía, donde se facilitará el formulario de solicitud. El sorteo se celebrará en un acto público el día 27 en la Sala Compañía.

Para ambientar la semana, el día 2 de enero saldrá a la calle la cabalgata del Gran Visir, que partirá del taller de Fiestas ubicado en la glorieta Manuel Azaña, junto al CEIP Luis Vives, a las 17.30 horas. Este año el cortejo presenta la novedad de contar con dos carrozas, además de unos 200 figurantes y acompañamiento musical. Espejo no quiso desvelar muchos detalles de su salida "porque quiero que sea sorpresa tanto para los niños como para los adultos". "Lo que sí puedo decir es que no va a faltar el arte, la música, la danza y el corazón. Habrá distintos tramos en el cortejo, uno de ellos será la representación de un bazar de Oriente y en otro tendrá mucha presencia los ángeles, que creo que es el espíritu de la Navidad", declaró la Gran Visir. Espejo subrayó que "no van a faltar la ilusión y las ganas. Estoy marcando coreografías, formas de hablar, de comunicarse, y también estará presente el mundo de la ficción. Serán dos horas y media mágicas". Asimismo, la jerezana adelantó que "como este año es la primera edición en la que el Gran Visir es una mujer, mi vestimenta será de mujer. No quiero avanzar mucho más".

El itinerario de la cabalgata es el siguiente: taller de Fiestas, Cristal, Merced, plaza de Santiago, Ancha, Porvera, alameda de Cristina, Larga , Lancería, plaza del Arenal, Monti, Manuel María González, Alameda Vieja y Alcázar. El Ayuntamiento repartirá unas 10.000 cartas entre los niños que vayan a ver la cabalgata para que puedan entregarlas en mano los días 3 y 4 de enero al Gran Visir en el Alcázar.