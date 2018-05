13 caballos, 14 artistas

Diario de Jerez vuelve, un año más, a dar vida artística a su caseta con una exposición que, en esta ocasión, tiene como protagonistas a 14 pintores. Inspirada en el caballo por la capitalidad de Jerez como Ciudad Europea del Caballo, a través de 14 personas de importancia, la primera de ellas, Vicente Vela, que le rindió homenaje al caballo hace ya 13 años, en esta misma caseta, con sus 'caballos de colores'. "Ahora hemos querido darle una segunda vida al caballo de Vela así como al propio autor (fallecido en 2015), una de las personas que contribuyó a redefinir y a promover una nueva estética en el interior de las casetas de la Feria. Muchos han seguido sus pasos", apuntó el director de este Diario, Rafael Navas, que estuvo acompañado en la presentación de la muestra por el delegado de Cultura, Francisco Camas, el crítico de arte Bernardo Palomo, así como por gran parte de los autores que han reinterpretado los caballos de Vela

Pilar Estrade, María Luisa Rey, Carmen Chofre, Rocío Cano, Mila Martínez, María Plata, Juan Ángel González de la Calle, Pepe Basto, Fernando Toro, Manolo del Valle, Jesús Rosa, Antonio S. Temblador y Pepe Márquez. 13 artistas que han reinterpretado el caballo de Vela cada uno a su estilo. Rafael Navas agradeció a los autores "haber dado vida a estas obras que le van a dar vida también a la caseta durante esta semana de Feria". El director de este Diario adelantó además que esta colección de caballos "queremos que crezca, y que una vez que alcance el número adecuado, siempre conservando algunos de los 50 caballos originales de Vicente que un día adornaron esta caseta, recorran Andalucía y tengan su propio catálogo".

Francisco Camas, por su parte, recordó que aquella exposición de los caballos de Vicente Vela en esta caseta "dio una nueva visión al interior de las casetas de la Feria. Fue una sensación, como siguen siendo estas muestras hoy".

María Luisa Rey: "Como la obra estaba dedicada al caballo, pues yo quería darle movimiento, con ese contraste de blanco y negro y el polvo del suelo".

Jesús Rosa: "He hecho un collage con fotografías antiguas de gitanas. Enlazo el flamenco con la Feria, los colores ocres con mis rasgos de siempre".

María Plata: "He representado la Feria a través del caballo con farolillos en vez de cascabeles, una gitana despeinada porque a nadie nos aguanta el moño hasta el final, con los globos que se nos escaparon alguna vez de niños, pétalos caídos, palmeras, brindis, fuegos artificiales y, sobre todo, mucha alegría y naturalidad".

Pepe Márquez: "Mi caballo representa la Feria con los colores de Jerez, el movimiento del traje de lunares, sus sombras y luces sobre el tejido y sobre la figura de un caballo".

Rocío Cano: "Esta obra se sale un poco de mi línea porque no suelo usar collage. Aquí he querido transmitir el sentido y la estética de la Feria con mucho color".

Mila Martínez: "Muestro lo elemental y sencillo, lo que es la Feria que es explosión de color y alegría, y así pinto el caballo, a base de espátula".

Pepe Basto: "He querido representar el caballo de diario y que va contando todas las noticias que pasan en la Feria porque es un protagonista de primera mano. Es la Feria, y quién mejor que contarlo que el caballo en sí".

Carmen Chofre: "No es parecido a lo que hago normalmente, entonces me he acercado más a otras parte de mi trabajo que es la ilustración de moda y he reflejado esa parte de la Feria, su moda, tan llamativa, y el día de las mujeres".

Pilar Estrade: "Color, mucho color, porque para mí la Feria es eso. No me lo he planteado mucho, es lo que me ha salido de dentro".

Antonio S. Temblador: "He dibujado jockeys, jinetes, porque forman parte de los caballos. Yo siempre pinto personas y aquí he pintado personas en el caballo, con mucho color".

Juan Ángel González de la Calle: "Aprovechando la convocatoria del Diario, he llevado el caballo a mi terreno y lo he representado con elementos con los que suelo trabajar, en este caso, la alfombra persa. Hay un juego de forma muy definido que es el que propone el caballo, pero hay un interior casi abstracto con otra visión distinta. Porque el leitmotiv de mi trabajo es ver las cosas siempre de dos maneras distintas, de forma armoniosa".