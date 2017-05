Nada cambia... o no

Más información Las dos facciones apelan a la unidad

Un alto cargo del partido en Jerez apuntaba a primera hora de la mañana de ayer sobre la repercusión en el organigrama provincial y local del partido que tendrá la victoria de Pedro Sánchez. "No va a cambiar nada", sentenciaba. Sin embargo, poco después, un destacado miembro de la plataforma de apoyo a Sánchez incidía en que se han puesto las bases para consolidar en la ciudad una alternativa al susanismo.

Los resultados del pasado domingo han dejado algo claro es que la agrupación jerezana se ha mantenido fiel a Susana Díaz ya que logró casi el 60% de los votos. Eso sí, no es el resultado esperado por su grupo de apoyo puesto que la candidatura de Pedro Sánchez le ha comido bastante terreno al obtener el 34,8% de las papeletas, un porcentaje muy a tener en cuenta de cara a lo que ocurrirá en próximos meses. Ahora bien, el secretario general obtuvo ayer en Jerez menos votos que en las primarias de hace tres años -112 frente a 100-.

El jueves, 'susanistas' y 'pedristas' tendrán que elegir a los delegados del congreso federal

Eso sí, la incontestable victoria a nivel nacional y los meritorios resultados en Jerez ha dado fuerzas a un grupo heterogéneo que asegura estar a día de hoy "cohesionado" y dispuesto a afrontar los siguientes retos. "Empezamos siendo cuatro locos y poco a poco se fueron acercando militantes de distintas tendencias hasta conformar un gran grupo al que, entre otras cosas, nos ha unido las trabas que nos han puesto durante esta campaña la ejecutiva", sostiene un miembro de esta plataforma.

Este grupo ya no esconde que su objetivo no es otro que consolidarse para conformar una corriente que aspire a controlar el partido a nivel local. No en vano, a este grupo no solo le une su apoyo a Pedro Sánchez sino que muchos coinciden en una actitud crítica hacia la ejecutiva local liderada por Miriam Alconchel.

Hasta el domingo, el PSOE parecía predestinado a resolver en su congreso local la bicefalia existente entre la ejecutiva, con Alconchel o Isabel Armario como posibles candidatas, y parte del gobierno local, liderado por la alcaldesa, Mamen Sánchez. Con la victoria de Pedro Sánchez, en cambio, se abre un nuevo escenario pues los pedristas están dispuestos a participar también en la guerra. Sus opciones pasan, claro está, por la fuerza que consigan no ya en la cita congresual andaluza sino en la provincial pues tienen grandes esperanzas de que la victoria conseguida en algunas agrupaciones el pasado domingo pueda influir en posteriores citas. Mientras tanto, fuentes del grupo de apoyo a Susana Díaz consultadas confían en que la cita regional sirva para frenar a los pedristas en Andalucía y, por ende, evite posteriores congresos provinciales convulsos.

Ahora bien, unos y otros se verán las caras por primera vez pasado mañana por la tarde en una asamblea donde se elegirán a los delegados jerezanos que acudirán a Cádiz para nombrar a los representantes provinciales en el congreso federal. Está por ver si hay una lista unitaria o si la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez opta a presentar una alternativa a la oficial para empezar a meter presión aprovechando la sinergia de la victoria del pasado domingo. Precisamente esta tarde se reunirá este colectivo para valorar los resultados y tomar una decisión al respecto.

Nada ha cambiado por el momento en el PSOE local pero a la vez todo ha cambiado porque la seguridad que a los dirigentes jerezanos les hubiera dado una victoria susanista se ha convertido en una incertidumbre que augura otra batalla interna donde puede pasar cualquier cosa.