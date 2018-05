"El cambio con más repercusión ha sido el envejecimiento del paciente"

"El cambio más visible, llamativo y con más repercusión de muchos tipos es que los pacientes tienen cada vez una edad más avanzada", mantiene el doctor Salvador Pérez Cortés, internista del servicio de Infecciones y Microbiología del hospital, que ha participado, junto con otros profesionales del centro, en la mesa redonda que ha analizado 'La evolución del perfil de los pacientes', en el marco de la programación del 50 aniversario del centro. "Cuando yo empecé a trabajar aquí en 1987, todavía era frecuente que al ingresar alguien de 65 años, se dijese: qué persona más mayor, para qué la traerán al hospital si ya está al final de su vida. Eso ahora pasa con los pacientes de 95 años", comenta Pérez Cortés, aludiendo a unas expectativas de años de vida que han tenido una enorme repercusión en el hospital. "Una persona de 90 años, en el momento en que ingresa necesita tal cantidad de cuidados, pruebas, medicamentos, que ha modificado mucho la práctica del hospital e incluso encarecido, porque son estancias más largas y entre todos los gastos que el hospital tiene, al que más relevancia hay que darle es precisamente a la ocupación de una cama".

Asegura además que el problema del envejecimiento está lejos de haber llegado a su punto máximo. "De momento el cinturón grande de la población andaluza y española está sobre los 50 años y conforme pase el tiempo más pacientes ancianos tendremos. Además las nuevas generaciones tienen más posibilidades de llegar a mayores".

La relación entre profesionales y pacientes evoluciona hacia un trato entre iguales, afirman

Desde el Servicio de Atención Ciudadana, Inmaculada Guerrero ha sido también testigo de las consecuencias de este envejecimiento de la población. "Me acuerdo perfectamente cuando llamábamos por teléfono para conocer la prioridad que tenían los pacientes y por ejemplo, la gente de la Sierra tenía un espíritu muy conservador. Llamábamos para operarle de una hernia, que era una cosa sencilla, y contestaba: no mire, yo ahora tengo puesto mi braguerito y estoy bien. Ahora llama tú a una persona de 75 años y está dispuestísima a que se le haga cualquier cosa, porque sus expectativas de vida son mayores". Sostiene, en este sentido, que "una de las cosas que mejor se ha hecho ha sido fomentar la medicina preventiva. El ciudadano lo ha interiorizado perfectamente. Quiere su revisión de traumatología, de cardiología, de oftalmología, que son, claro, donde están las mayores listas de espera. Los usuarios son mucho más exigentes".

Desde el punto de vista de los profesionales de administración del hospital, afirma Guerrero que se han tenido que ir adaptando a unos pacientes con un nivel educativo más alto, "que requieren que pongamos a su disposición las últimas tecnologías y quieren tener acceso a una administración on line, pero tenemos también al usuario que nos demanda todavía que le tutelemos, porque no sabe escribir, o porque te dice, por ejemplo, que no se ha traído las gafas". Y remarca además la existencia de un tipo de usuario que recurre a los servicios sanitarios, pero no por un problema clínico sino social.

Internet ha propiciado también pacientes más informados y pese a las cautelas de otros profesionales, Pérez Cortés defiende que en general en las consultas médicas ha sido beneficioso. "La persona que viene por un problema y lo hace ya con cierta información, es positivo e incluso estimulante para el facultativo". Una cuestión que enlaza con una relación médico- paciente más transparente y natural, que ha exigido un cambio de mentalidad de los profesionales. "A mi me gusta que los pacientes vean que somos igual de humanos que ellos, no esa imagen antigua que imponía. Un relación entre partes iguales, porque a veces la Administración ha considerado que los usuarios son un poco tontos, y en absoluto. Simplemente no han estudiado determinadas cosas y hay que explicarlas, pero cuando se explican y comprenden, las decisiones suelen ser más razonables de las que nosotros tomaríamos sin su opinión".