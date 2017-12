Todos los caminos van a VillamartaTiempo DE ZAMBOMBAs

Tan sólo quedan unos días para exponer en las tablas del Teatro Villamarta su nueva propuesta. Después de varios meses de ensayo el final está más cerca. Pepe del Morao vuelve a liderar a un grupo de jóvenes artistas a los que conoce muy bien y con los que lleva trabajando varios años. Será el viernes 8 de diciembre.

Fue en 2013 cuando los Museos de la Atalaya acogieron el espectáculo 'Molchibe Calli'. Una propuesta original, distinta a lo visto hasta entonces y que, bajo la dirección del joven guitarrista jerezano, logró ganarse el respeto de público y crítica. Han pasado cuatro años desde entonces y tras un paso por el Villamarta para exhibir aquel mismo montaje, este grupo de inquietos jerezanos retorna al punto de partida.

'Suena Jerez en Navidad', así se denomina la última propuesta ideada por Pepe del Morao que en apenas dos años ha tenido doble participación en la Fiesta de la Bulería, primero liderando a las nuevas generaciones flamencas de la ciudad, 'Suena Jerez' y el pasado verano con el espectáculo encargado por el Ayuntamiento para celebrar el 50 aniversario de la misma.

Su firma la encontramos en toda la producción artística de este nuevo espectáculo en la que ha dedicado tiempo a aportar su grano de arena en el aspecto creativo-musical, no en vano ha compuesto para la ocasión, y por primera vez, un villancico.

"Siempre me gusta dejar mi sello, aunque está claro, como hemos venido demostrando en los últimos años, que en los espectáculos que he dirigido se entremezcla la tradición con la evolución", asegura el tocaor.

Esta vez no será menos y en el repertorio de este 'Suena Jerez en Navidad' encontraremos villancicos clásicos "de toda la vida", y otros habituales pero "arreglados según nuestra idea", reconoce entusiasmado.

Pero si algo caracteriza a Pepe del Morao o al menos eso hemos podido comprobar en sus anteriores creaciones, es contar con un elenco artístico importante. "Me gusta rodearme de buenos artistas, ya no sólo por lo que significan, sino porque aprendo de ellos". Por ello, para este nuevo espectáculo, que se encuentra a punto de colgar el cartel de 'no hay billetes', aparecen voces notorias como las de Luis Moneo, Tomasito o Dolores Agujetas.

"A Dolores no la hemos visto demasiado en estos montajes navideños, por eso creo que es un atractivo más, como lo es el tío Luis Moneo o Tomasito que viene expresamente desde Madrid", apunta Pepe.

De cualquier forma, si hay algo llamativo en esta nueva tentativa artística la encontramos en la presencia de otro jerezano, Juan Parrilla, cuya flauta estará presente en el Villamarta, o Agujetas Chico "que viene desde Berlín, donde reside actualmente. Es la primera vez que participará en un espectáculo de este tipo y la verdad es que estamos muy ilusionados, tanto nosotros como él", recalca el director artístico. Además, Pepe del Morao ha introducido otra novedad importante, la que aportará Ana Crisman, una jerezana cuyo arpa suena a flamenco.

En el resto del elenco aparecen artistas como Maloko Soto, Diego del Morao, Bernardo Parrilla, Manuel Parrilla, Gema Moneo, Ané Carrasco, Fernando Carrasco o Perico Navarro y un coro con las hermanas Tomasa y María Santiago, Sandra y Estefanía Zarzana, Rosario Heredia, Manuel Moneo Carrasco, Manuel Zarzana, Gregorito Fernández, El Bercita e Iván Carpio. Importante será la zambomba, en manos de Gregorio Fernández, aquel que ilustrara con este instrumento la histórica 'Así Canta Nuestra Tierra en Navidad'.

Al otro lado de la ciudad, en la calle Empedrada, suena a Navidad. También ha empezado la cuenta atrás de una semana de inquietudes y nerviosismo. No es para menos pues 16 años después, la Peña La Bulería asume nuevamente el encargo de representar el tradicional espectáculo navideño que desde 1999 organiza la Federación Local de Peñas Flamencas.

Será el sábado, también en Villamarta, y con la expectación que este tipo de propuestas levanta cada año. Tanto que hace ya casi tres semanas que las entradas se agotaron, lo normal para una cita que reúne en el coliseo jerezano a gente desplazadas desde distintos puntos del país. Bajo la dirección de Juan Garrido, periodista y relaciones públicas de la peña, La Bulería ha preparado un montaje "clásico, no entendemos la Navidad de otra manera", asegura el responsable artístico.

Su eje principal será la figura de Manuel Fernández Molina 'Parrilla de Jerez', quien se encargó en aquel 2001 de dirigir el espectáculo de La Bulería, en aquella ocasión rodeado de artistas que hoy echamos de menos, casos de La Chati o Diego Rubichi.

El espíritu Parrilla, que estará presente en las dos propuestas navideñas de este año en el teatro, estará representado por su hija Ana, muy ilusionada con esta vuelta a los escenarios. "Podríamos haber hecho algo distinto, pero no queríamos porque la idea es respetar la serie (Así Canta Nuestra tierra en Navidad) de la que todos hemos aprendido".

El peso fuerte del montaje lo sostendrá un coro de voces femeninas donde encontramos a May, Rocío y María del Cañero, Mila Méndez, Ana Parrilla, Carmen Herrera y Eva Rubichi. En el lado masculino Juanillorro, José Montoya 'El Berenjeno', Fernando Jiménez, Pepe El Zorri, Antonio El Cañero y Kike Soto, que asume también la zambomba.

Habrá también artistas invitados. De un lado José Carpio 'El Mijita', del barrio y muy relacionado con la peña, y de otro Fernando Soto y La Macanita, dos de esos cantaores tocados con la varita del arte. Ambos preparan un villancico conjunto arreglado para la ocasión. Todo está listo porque ya es Navidad en Jerez.