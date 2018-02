"Ser candidato es un orgullo y una responsabilidad"

El comité ejecutivo local respaldó ayer de manera unánime la designación de Antonio Saldaña como nuevo candidato para las municipales de 2019, tras anunciar María José García-Pelayo que no optará a la reelección. Tal como adelantó ayer Diario de Jerez, el PP inicia en la ciudad un relevo para dar cabida a nuevos valores del partido. Así lo confirmaron ayer Saldaña, Pelayo y el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, que presidió el comité ejecutivo.

Tras la celebración del cónclave popular, el flamante candidato Antonio Saldaña compareció ante la prensa visiblemente nervioso tal como reconoció minutos después. "No es lo habitual en mí y creo que es fruto de la responsabilidad", aseguró el también concejal y diputado andaluz. De hecho, no dudó en señalar que "ser propuesto como candidato del primer partido de Jerez, de Andalucía y de España, precisamente en la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz y la quinta ciudad de Andalucía, y en una de las ciudades más importantes de España, evidentemente es un orgullo y una responsabilidad y eso pesa porque no estamos hablando de cualquier cosa". En este punto, Saldaña recalcó que los jerezanos "se merecen que cuando alguien asume esa responsabilidad en el principal partido se lo tome como nos lo estamos tomando, con la seriedad que caracteriza al PP y a un proyecto como este". Flanqueado por Pelayo y Sanz, el candidato aseguró que solo es "uno dentro de un grupo, de mis compañeros, dentro de esos 215.000 jerezanos que tenemos un sueño, el sueño de poner a Jerez en lo más alto. Yo creo que cualquier jerezano, en cualquier rincón y con independencia de a quién haya votado tiene una ambición compartida, una ambición y un sueño por poner a Jerez en lo más alto porque nos sentimos orgullosos de nuestra gente y de Jerez".

Tras incidir que forma parte de "un grupo" en el que el partido ha decidido que "yo esté al frente" manifestó en que "tenemos razones y motivos muy fundados para dejarnos la vida en esto. Para dejarnos parte de nuestra vida en devolverle a nuestra gente un poquito, una mínima parte de lo que esta tierra nos está dando".

Posteriormente, Saldaña dedicó unas minutos de su intervención para los agradecimientos a sus compañeros de partido tanto a nivel local como provincial. Además, tuvo un agradecimiento "especial" para tres miembros destacados del partido en la ciudad. En primer se refirió a Aurelio Romero por su "experiencia" y "consejos", aunque ayer no pudo estar presente en el acto "porque ha sido abuelo". En la misma línea agradeció que Antonio Sanz haya sido para él "un ejemplo de cómo se hace la política". Sin embargo, su dedicatoria más emotiva fue para su compañera y predecesora, María José García-Pelayo, de quien destacó que "nos ha dado una oportunidad importante de crecer a todos y nos ha enseñado la importancia del equipo". Precisamente por ello, hizo hincapié en que es una "referencia política sin duda para el PP y la ciudad" y, aunque la decisión será de ella, "en lo que a mí respecta nadie entendería ningún proyecto serio de ciudad en Jerez sin que en ese equipo estuviera García-Pelayo". Por ello, adelantó que "no vamos a prescindir de ella en el equipo y, aunque hará lo que quiera, lo que queremos todos es que esté con nosotros en la candidatura".

A pesar de que dio a conocer poca información sobre el futuro del partido, Saldaña sí esbozó cuál será el principal "reto" de su equipo. "Jerez es una ciudad muy difícil de definir, representa tanto que la única forma que se me ocurre de definirla es decir que Jerez es Jerez, una ciudad única en el mundo", subrayó, añadiendo que "precisamente por eso, porque la queremos y la adoramos nos duele que Jerez no esté donde tiene que estar". Así las cosas, el dirigente recordó lo que "costó sacarla del pozo donde estaba cuando Pelayo fue alcaldesa, y los jerezanos lo saben. Es una pena que después de todo ese esfuerzo y trabajo Jerez esté pasando por una pesadilla durante un periodo de tiempo en el que se ha quedado parada".

Ante el desolador panorama que dibujó, Saldaña auguró que "Jerez con el PP y con el proyecto que queremos liderar desde el PP tiene que ponerse en marcha". "El proyecto y el reto del PP es que Jerez sea reconocida y tratada como se merece, necesita tener un tratamiento de capital, todas las Administraciones tienen que apostar por Jerez como una capital", afirmó. "Los jerezanos nos merecemos que todo el mundo, el gobierno de España, la Junta, la Diputación y todos los organismos reconozcan a Jerez como se merece, que es como capital", añadió, asegurando que "es un gran reto que nos planteamos en este proyecto y que evidentemente nos va a llevar a liderar grandes proyectos e ilusiones en la ciudad precisamente para que Jerez sea la capital, ya lo fue del Motociclismo, pero queremos que también lo sea del empleo, de los servicios sociales, turismo, la cultura...".

Por último y a modo de reflexión, en alusión a los cambios en el PP de Jerez, Saldaña recalcó que "cuando hay un partido unido y sólido, y cuando se reconoce la experiencia de las personas y también el impulso de la juventud, lo que sale de este proyecto y ese partido es de la misma calidad que el mejor vino del mundo que es el de Jerez".

Como era de esperar, el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, dio ayer su apoyo expreso al nuevo candidato dejando claro que "el PP de Jerez acaba de elegir al próximo alcalde de la ciudad, una persona que está en la política para servir y que ha demostrado su valía".

"Antonio Saldaña es un gobernante preparado que da un paso al frente asumiendo el liderazgo que necesita la ciudad, con un profundo conocimiento de Jerez y de su vida municipal y con un espíritu creativo e innovador, muy valorado hoy día en la política", resumió Sanz, haciendo hincapié en que "es un valor seguro para la ciudad y una garantía de éxito, estamos ante el líder que la ciudad necesita".

El responsable popular mostró también su respeto a la decisión tomada por María José García- Pelayo de no volver a presentarse como candidata. Sanz destacó que "su compromiso va mucho más allá de la ambición o el interés personal a sabiendas de que hay encuestas que le dan al partido la máxima confianza de los jerezanos". En la misma línea, señaló que la provincia "gana a una excepcional diputada que ahora se comprometerá con Cádiz". "María José García-Pelayo representa y representará la mejor etapa de gobierno de la ciudad y ya está en la historia grande como la mejor alcaldesa de la ciudad", destacó el presidente de los populares de la provincia.

Por último, valoró que "hay quien hace estas cosas desde el drama y desde la ruptura, nosotros no vivimos ni dramas ni rupturas, hacemos una transición desde la unidad y la fortaleza y nos sentimos más fuertes que nunca".

Por su parte, la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, anunció ayer oficialmente que no se presentará a las elecciones municipales de 2019, tal como adelantó ayer este medio. "Hace ya una semana que trasladé al partido, al presidente provincial, la necesidad de hacer una revisión, una reflexión sobre el presente y el futuro del PP de Jerez y, por lo tanto, sobre la ciudad de Jerez". Tras recordar que cumplirá al finalizar la legislatura 25 años como concejal del Ayuntamiento y 15 años como líder tanto en el gobierno como en la oposición, detalló que "entendía que era el momento de hacer reflexión. ¿Por qué? Porque en las encuestas el PP es ahora mismo el partido que goza de la mayor confianza de los ciudadanos". "Si seguimos trabajando de la manera en la que estamos trabajando hasta ahora y al mismo ritmo, con el compromiso y sobre todo con los proyectos que estamos trabajando hasta ahora, el PP va a ser el próximo partido de gobierno en esta ciudad", explicó, reiterando que por ello "entendía que era el mejor momento para trasladarle al partido la necesidad de abordar una renovación por suma". No obstante, "en el PP no sobra nadie pero es necesario incorporar nuevas personas al proyecto y hacer nuevos equipos para el presente y el futuro del PP y de Jerez", afirmó, asegurando que es el partido "más fuerte y unido" que hay en la ciudad. Aun así, "nadie ni nada va a impedir que siga atada a Jerez y luchando por esta ciudad a la que tanto quiero".

Con estas premisas y tras aclarar que seguirá como concejal hasta el final de la legislatura, García-Pelayo mostró su respaldo firme a Saldaña como "candidato y próximo alcalde de Jerez", a la espera de que así lo avalen las instancias superiores del partido "que estamos seguro no pondrán ningún tipo de objeción". "Decirle a todos los jerezanos que Jerez va a estar en las mejores manos posibles, en las manos de Antonio Saldaña", concluyó, destacando que "no va a decepcionar a nadie".