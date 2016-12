La cantina 'D'Enfrente'

Enfrente es un señor que, sin querer hacerlo, abrió una cantina. No le quedó más remedio, ante la insistencia, solapada, eso sí, de todos nosotros, tuvo que hacerlo.

La cantina es un lugar curioso, nadie dice ni querer entrar ni haber estado en ella, sin embargo, todos somos sus clientes asiduos. Allí se sirven copas de desamor, chatos de traición, combinados de frustración y desengaño, chupitos de adulterio, cañas de angustia y pinchos variados de melancolía, tristeza, pena y desespero. Un lugar, sí, definitivamente hecho a nuestra medida, abierto sólo para todos.

La vida sería mucho más fácil si no hubiese un sitio como el establecimiento del señor Enfrente, pero entonces, nosotros no seríamos como somos, empeñados en añadir problemas a una larga lista que llega por sí sola, sin necesidad de invitación.

Salimos de casa y tenemos la cantina frente a la puerta, vamos al trabajo y, justo enfrente, está la cantina, nos reunimos con los amigos para divertirnos… frente a la cantina.

Entramos en ella, a veces sin querer hacerlo, otras, a conciencia. Nos apoyamos en la barra y nos entregamos a partirnos la vida, es a eso a lo que venimos. No hay engaño, aunque protestemos, miremos a otro lado, neguemos o reneguemos… no hay engaño. Es lo que, sin querer, queremos, es lo que, a sabiendas, escogemos.

Allí, entre el humo blanquecino de cigarros vacíos y la niebla gris de espíritus insatisfechos, en algún momento de cada uno de nuestros días, engañamos sin tener porqué, amamos a quien no debemos, faltamos a quien nos cumple, reímos con quien nos defrauda, ignoramos a quien nos regala su amistad, velamos por quien nos olvida, hundimos a quien nos salva, queremos a quien nos humilla... Allí, mientras miramos de soslayo a quien, a nuestro lado, se echa un trago de vanidad al gaznate, aún entre gentes que salen y entran, nos pensamos a salvo de curiosos, libres de molestos inquisidores, nos sentimos seguros en las miserias que nos habitan, que creemos propias, secretas… hasta que un buen o mal día, nos damos cuenta de lo absurdo de nuestra esperanza: no hay posibilidad cierta para ese secreto que pretendemos lejos del alcance de cualquier alma compañera. No la hay porque el arcón, recio y oscuro, en el que suponíamos blindados al exterior esos frenos a la felicidad que son las mezquindades que nos habitan, ese arcón, lleno de vacíos, siempre tuvo un resquicio que delata su ansiada estanqueidad: nosotros mismos.

No podremos salvar ese obstáculo, estará siempre ahí. Nos hará sentir dolor por nuestros errores, estúpidos y reiterados, arrepentimiento por nuestras faltas mediocres, pena por la pena sin motivo causada, angustia por las oportunidades perdidas, desazón por la inquietud sembrada. Somos nosotros los que no nos vamos a perdonar el haber entrado tantas veces en la cantina, los que nos vamos a arrojar en la propia cara el haber tomado tantas copas de incoherencia en su barra, los que vamos a poner trabas a un olvido reparador que nos podría librar de las debilidades que nos arrastraron hasta donde nunca quisimos llegar.

Es la paradoja que nos lleva, la naturaleza de las personas que somos, las que andamos buscando enloquecidos esa quietud reparadora, ese silencio de vanidades, esa ausencia de bajezas y, sin embargo, casi no hacemos otra cosa que sembrar el camino, por el que ineludiblemente hemos de pasar, de todas esas iniquidades que sabemos perniciosas y aborrecemos.

Ayer fue Navidad: bullicio en las calles, paz en la intención, lumbre en los hogares, ilusión en el corazón… ¿La cantina "D'Enfrente"?, ¡a rebosar…!