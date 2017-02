Los capataces jerezanos seguirán hablando andaluz

La pasada semana, la actualidad nos trajo unas polémicas palabras protagonizadas por el presidente del Consejo de Salamanca, José Cornejo, que, instado por el obispo de Salamanca, Carlos López, exhortaba a los 'jefe de paso' de la Semana Santa de la ciudad del Tormes a que no hablarán en andaluz a sus costaleros. Argumentaba que el tono andaluz estaba fuera de contexto en una ciudad castellana, afirmando, incluso, que el acento del sur "no era una manera normal de hablar". Inmediatamente saltaban todas las alarmas y la polémica estaba servida. Unas declaraciones que han sido tema de análisis en los corrillos 'cofradieros'.

Tomás Sampalo, capataz de nuestra ciudad que manda el paso de misterio de la Coronación, la Virgen de los Dolores y la Esperanza de la Yedra, afirma que "habría que ser equitativos. Y que si no se quiere el acento andaluz en Salamanca, también se debería de acoger la música de los compositores andaluces, los bordados inspirados en el barroco andaluz o algunas tallas que tienen una clara identidad con la Semana Santa del sur".

Por otro lado, Sampalo argumenta que un detalle tan nimio como este "se debería de escapar del ámbito de actuación de un pastor de la Iglesia". El capataz jerezano piensa seguir mandando a sus hombres tal y como siempre lo ha hecho: En andaluz.

Por su parte, Martín Gómez, hombre curtido en mil batallas costaleras a sus espaldas, capataz de la cofradía de la Mortaja, y de los misterios de la Borriquita, la Cena, Defensión, el palio de la Encarnación y el de la Soledad, piensa que "el obispo de Salamanca habla en clave localista. Yo ni entro ni salgo. Seguiré haciendo mi trabajo tal y como siempre lo he hecho. No entiendo otra forma. Tampoco me siento aludido por sus palabras ni me preocupan. Supongo que habrá problemas mayores en su diócesis salmantina".

En el mundo costalero y cofrade de la ciudad se piensa que en Salamanca existen problemas más importantes que el acento y se toma como anecdótico este hecho. El apostolado a la que nos llama la Iglesia parece que en nada tiene que ver con las formas de expresión de las personas. Por tanto, en Jerez, se seguirá hablando en andaluz delante de los pasos. Sin más.