El carnaval pide al Consistorio que se le trate "con dignidad"

Hace unas semanas, durante la actuación de tres comparsas de Cádiz en el Villamarta, el mundo del carnaval jerezano se volcó para dar muestras de sus reivindicaciones ante el numeroso público asistente. De hecho, el teatro se llenó. Primero, pidieron firmas a las puertas del coliseo, y luego tuvieron su momento en el escenario con una gran pancarta en la que se leía 'No sin papelillos', que da nombre a una plataforma reivindicativa conformada por miembros de agrupaciones y amantes del carnaval. Pidieron al Ayuntamiento y al titular de Dinamización cultural, el delegado Paco Camas, más apoyo a la fiesta, que los carnavaleros consideran abandonada. "No tienen interés, está visto", señala el vicepresidente de la peña Mencantajeré y participante en esta plataforma, Ángel Justo. El nombre surge porque en la última cabalgata no se tiró ni un solo papelillo. No había para confeti. "Iban detrás de la cabalgata tres trabajadores recogiendo lo que se ensuciaba, que no sería más que algún paquete de patatas que se comiera alguien viendo pasar las dos carrozas que había, porque papelillos no teníamos", ilustra Justo.

Paco Camas, en cambio, asegura que "al carnaval se le ha tratado este año con dignidad, y si no había más carrozas es porque no tenía más patrocinadores", indica el delegado. La situación del carnaval ha sido preguntada por al menos dos grupos de la oposición desde que se inició el año. Primero, en enero, Ganemos preguntó cómo se desarrollaba la preparación de la fiesta. Hasta el 13 de enero no hubo una reunión entre el Ayuntamiento y algunos carnavaleros que llevan más años en el mundillo para presentarse propuestas mutuamente. En segundo lugar, ha sido el PP el que pidió en el pleno que Camas se posicionara sobre el futuro carnaval del año que viene y respondiera a las críticas de la plataforma. "Pero cuando hemos negociado el Presupuesto municipal" -que se resolvió poco antes de la Semana Santa- "ningún grupo político ha pedido que se destine más dinero para el carnaval de Jerez del año que viene. Ahí tuvieron la oportunidad pero no lo han hecho", dice Camas. "En el carnaval existe muchas discrepancias entre ellos y nos gustaría que se organizaran para poder organizar la fiesta, eso sería mucho más sencillo", propone el delegado. "Yo soy el primero al que le gusta el carnaval, no soy anticarnaval, pero tenemos lo que tenemos. Se quejaron, por ejemplo, de que el pregón no se celebrase en el Villamarta, pero es que no se podía porque era el Festival de Jerez en esa fecha. Que se forme la coordinadora del carnaval. El año que viene", anticipa Camas, "se hará el mismo carnaval que este 2017. Todo el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento conforma la dignidad del carnaval, nosotros se la damos".

Los partidos han podido pedir más presupuesto para el carnaval y han decidido no hacerlo"El delegado prevé un despliegue similar para las fiestas del próximo febrero

Ángel Justo recela de las críticas que se han vertido, explica, contra el carnaval de Jerez este año. "Si se ha formado un 'pitote', una polémica, ha sido porque el Ayuntamiento no ha hecho las cosas bien y han llevado el asunto a pleno Ganemos y el PP. Se nos pide que seamos nosotros los que organizamos el carnaval, pero eso no pasa en ninguna otra fiesta de Jerez. ¿Organizan los caseteros la Feria? No, la organiza el Ayuntamiento". Justo señala que es el primero al que no le gusta "que nos comparen con otras fiestas, no queremos lo mismo que la Semana Santa, es evidente, necesitamos lo que necesitamos, ni más ni menos, pero pedir que seamos nosotros los que montemos solos el carnaval es tratarnos con poca dignidad".

Por un lado, Justo señala que "está claro que el hecho de que el Ayuntamiento no nos diga cuánto se va a dedicar al carnaval, que no haya un presupuesto, ya hace que te des cuenta de cuánto les importa. Si quieren decir que el carnaval lleva muchos años sin funcionar, que lo digan, pero eso no es algo objetivo, porque se podrían haber hecho las cosas mejor pero en la ciudad de Jerez ha existido el carnaval durante siglos. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, no sólo este sino que me refiero también a los anteriores, es que decida si quiere o no quiere que haya carnaval, si quiere simplemente que desaparezca".

En cuanto al asunto de la unión de los carnavaleros, por el momento no parece que haya llegado el momento en el que la plataforma 'No sin papelillos' desemboque en una coordinadora. "Te lo digo como miembro, no soy el portavoz, pero no estamos ahora en el momento de constituirnos sino de decirle al Ayuntamiento que se ha equivocado". En referencia a la gala celebrada hace unas semanas en el Villamarta, "creo que esto lo podría haber organizado el Ayuntamiento para promocionar, porque ésa es una de sus funciones. No nos tratan con dignidad", remata Justo, "porque si esa cabalgata de dos carrozas fue digna según el delegado, no sé lo que entiende él por digno".