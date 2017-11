Poco antes de las siete de la tarde del pasado domingo, Francisco Zuasti, una persona con tetraplejia que se disponía a subirse a su coche desde su silla de ruedas, sintió el impacto de un fuerte golpe en la cabeza. Su vehículo estaba aparcado frente a la Ciudad de los Niños, de donde había salido con su mujer y su hijo de tres años, que se encontraba ya sentado en el interior. Otro coche había chocado contra la puerta del suyo y ésta a su vez, en un efecto rebote, le golpeó a él. Su conductora, que posteriormente se comprobó, según Zuasti, que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia, huyó del lugar del accidente, aunque pudo ser interceptada unos 700 metros después. Se da la circunstancia de que Zuasti es el presidente en la provincia de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspayme) y su vida, desde que sufrió el accidente laboral que le dejó en una silla de ruedas, es una historia de superación a través del deporte. Promotor y organizador del sector 'Disca' del Club de Tenis de Mesa Jerez y 3º en el Torneo Estatal de Tenis de Mesa para personas con discapacidad celebrado en Valladolid en 2016, fue premiado recientemente con el galardón a los Valores Humanos de la I Gala del Deporte, organizada por el Ayuntamiento.

Este compromiso activo en el ámbito de la discapacidad es lo que, según contaba ayer, le ha llevado a denunciar públicamente el accidente que sufrió el domingo, y que por muy poco -afirma- rozó la tragedia. "Dos centímetros más y me hubiese reventado". El amigo que en aquel momento le sujetaba la silla de ruedas para poder subirse al coche también sufrió un golpe en el costado izquierdo y aunque posteriormente las pruebas médicas que les realizaron a ambos no detectaron ninguna lesión importante, todavía no se han recuperado del susto. "Mi amigo salió corriendo detrás del coche cuando vio que no se paraba y hubo otro conductor que viendo lo ocurrido también salió detrás y le taponó la calle para impedir que siguiera", cuenta Zuasti. En ese momento una patrulla de la Guardia Civil pasaba por la zona y la pararon para explicarles lo ocurrido y también se personó la Policía Local. "La mujer no podía ni bajarse del coche, no se mantenía en pie. Dijo que no nos había visto".

Quiere que su denuncia sirva para concienciar: "No se puede conducir en esas condiciones"

Precisamente el domingo pasado, tercero de noviembre, se celebró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. "Han sido una serie de coincidencias las que me han hecho aprovechar lo que me ha sucedido para concienciar. No es normal que una persona vaya conduciendo en esas condiciones, además de la omisión de socorro, porque no paró y en un lugar donde había muchas familias saliendo de la Ciudad de los Niños. Si no la llegan a parar no sé lo que podría haber pasado. La Policía Local no se creía cómo iba".

Zuasti no para de darle vueltas y está convencido de que se salvó porque su coche es un Mercedes y se evitó la tragedia por cuestión de uno o dos centímetros. Aún así la puerta de su vehículo ha sufrido daños al igual que la silla de ruedas, que al ser de carbono, es más frágil que las de aluminio. "Pero eso es lo de menos, para eso está el seguro. Lo que quiero es que esta mujer no conduzca".

Hoy tenía previsto participar en el minuto de silencio que tendrá lugar en la Subdelegación del Gobierno en conmemoración del Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tráfico, pero posiblemente no pueda acudir porque se ha fijado para esta mañana un juicio rápido por lo que pudo haber sido un atropello de graves consecuencias.