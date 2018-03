Un centro con mal estado de salud

La coordinadora sanitaria de la zona Noreste ha denunciado el mal estado en que se encuentra el centro de salud de Montealegre, unas deficiencias que se agravan en los días de intensa lluvia, como ha ocurrido en estas últimas jornadas y que ha obligado, según la coordinadora, a trasladar la atención de pediatría al centro de La Milagrosa. El portavoz de esta coordinadora, Manuel Cazorla, señaló que ya el pasado año se vivió la misma situación, con goteras que obligan a colocar cubos en el suelo y zonas resbaladizas por el agua, que suponen un peligro para los usuarios. Además desde la coordinadora afirman que el aire acondicionado no funciona durante el verano, lo que hace que el calor sea insoportable, ni tampoco la calefacción en invierno y "prueba de ello es que algunos trabajadores se llevan sus propios calefactores para evitar el frío", señaló Cazorla.

Las quejas por esta situación ya se han trasladado tanto al director del centro de salud como al gerente del área sanitaria, Julio Egido, sin que hasta el momento, según denuncia esta coordinadora vecinal, se hayan adoptado medidas. "En una reunión de la comisión de participación del área sanitaria le comenté al gerente los problemas que se estaban produciendo y me dijo que al tratarse de un inmueble que el SAS tiene en alquiler le comunicaría al propietario las deficiencias para que procediese a su arreglo". No obstante, hasta el momento no se ha realizado ninguna actuación y la coordinadora entiende que no valdría con un simple parcheo sino que es necesaria una intervención integral. "Al margen de los problemas por la lluvia, los azulejos están cayéndose, los servicios son tercermundistas y de algunos techos han quitado placas del falso techo, para evitar que la acumulación de agua las termine cayendo". Cazorla asegura que las quejas que le llegan de usuarios e incluso de profesionales son numerosas "y no se puede hablar solo de derechos y deberes sin que nadie asuma responsabilidades y se haga caso omiso de las denuncias". El portavoz de la coordinadora asegura también que muchas de las deficiencias afectan a las áreas de Pediatría del centro de salud. "Desde la coordinadora exigimos responsabilidades y que se actué ya para que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas".

El centro de salud de Montealegre se inauguró a finales de 2001 como un desdoble del centro de Las Delicias, que se encontraba masificado. El SAS optó por el alquiler y fue el propio propietario el que se hizo cargo de las obras para adecuar el edificio de una sola planta como centro de salud, siguiendo las criterios de la Administración sanitaria. De esta forma la única inversión que tuvo que realizar el SAS fue de 320.000 euros para equipamiento y pago del alquiler hasta finalizar aquel año. Según datos que entonces facilitó el SAS, el presupuesto para el mantenimiento del centro ascendería anualmente a unos 100.000 euros.