"El centro es mucho más que una marca de una cadena comercial"

Ángel Moreno, comerciante: "El centro está al 10% de su potencial"

Ángel Moreno, empresario toledano, de la cadena de ópticas Gelovisión, acudía ayer a la concentración con cierto desconcierto sobre su finalidad. Instalado desde hace sólo unos meses en la calle Larga, daba la visión del recién llegado, y no ocultaba su decepción por cómo ha encontrado el centro. "Jerez es una ciudad magnífica pero veo que aquí el Ayuntamiento no mira por el centro, que es lo mejor de la ciudad. Está muy abandonado, y además, que no dan facilidades a los comerciantes". Uno de los más críticos, comentaba que "a El Gallo Azul lo tienen paralizado, la iluminación de Navidad, que es lo que más atrae a la gente para las compras, aquí han sido cuatro luces mal puestas. Me ha decepcionado un poco, pero voy a luchar". Mantiene que el centro está "al 10% de sus posibilidades. Veo que la calle Larga y todo el entorno tiene un gran potencial, pero no se gestiona bien". Se resiste a echar la culpa de la situación a las grandes superficies. "Esas van a estar ahí siempre, pero sí encima pones trabas al comercio tradicional de toda la vida. Yo tengo dos centros ópticos en grandes superficies y hay para todo, pero lo que no se puede es abandonar el centro, siendo lo oriundo y lo bonito de Jerez". Insiste en que las grandes superficies "las hay en todas las ciudades pero este centro no lo tienen todas, y hay que luchar por un centro comercial abierto, aparcamientos gratuitos y una buena zona de servicios y entonces se puede competir perfectamente con las grandes superficies". Optimista, a pesar de todo, mantiene que "esto tiene remedio. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es volcarse con el centro. No se va a arrepentir, porque el turismo viene al centro no a los centros comerciales, la restauración es muy importante y hay que echarle una mano, no se puede poner trabas, permisos que se alargan, hay que dar facilidades para que abran comercios. No siempre es dinero sino gestionar bien el que se tiene".