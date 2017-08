El centro busca la 'remontada' tras unas rebajas por debajo de lo previsto

Los comerciantes del centro no están cumpliendo por el momento con las expectativas de cara a la campaña del actual verano. La presidenta de Acoje, Nela García, señala que "ha habido un descenso que no llega ser del cinco por ciento, pero sí que es verdad que es por debajo de lo esperado". La razón que se esgrime desde el sector es que "la liberalización de las rebajas ha hecho que desde hace unos años haya perdido el impacto que tuvo en su momento. Ahora, dependiendo del negocio, los hay que empiezan a ofrecer estos descuentos en mayo, en junio, o en julio. Ya no es lo que era", lamenta la responsable de Acoje.

Por otro lado, el mes de agosto sí ha supuesto una pequeña 'remontada', opina, aunque está por ver si ésta se sostiene hasta el final del verano. "Notamos un aumento de los visitantes importante en este mes". Esto está dibujando en esta época del año un centro muy bien diferenciado, el de por la mañana y el de por la tarde. "Los jerezanos vienen principalmente por las mañanas, es el público mayoritario que entra en las tiendas". Históricamente, la plaza de abastos o la presencia de oficinas bancarias en puntos como calle Larga suelen animar a los autóctonos a acercarse a su centro. "Por las tardes", indica García, "es diferente. Son más los visitantes los que vienen por aquí. Al jerezano le cuesta a causa del calor, prefiere irse a la piscina o a la playa".

Respecto a sectores, desde Acoje afirman que "el que verdaderamente da la muestra de cómo van las cosas es el textil, el que más se resiente si bajan las ventas y el que va mejor si suben. El resto de tiendas se mantienen más o menos al mismo nivel". Nela García, que regenta una tienda de juguetes en calle Algarve, señala que en su sector "viene gente de fuera a comprar cositas, desde un juguete hasta la mochila para el próximo curso". A su juicio, "tenemos que entender que el centro de Jerez tiene una buena reputación fuera de la ciudad, principalmente en el resto de la provincia. Hay gente de muchos sitios que se viene a Jerez por su centro. Es precisamente el jerezano al que le cuesta más". Y el problema del consumo local es, según García, obvio. "Lo que más daño nos hace a los comerciantes del centro con respecto a la clientela de Jerez es el desempleo. Aunque haya un poco de menos paro, hay que pensar en cómo son los contratos que se hacen: estacionales. Así es difícil que la gente venga a gastar", lamenta.

Manuel García, de Asunico, coincide con Acoje a la hora de considerar "el mal mes de julio que ha tenido el centro", aunque matiza que "el mes de agosto se encuentra en la misma tónica. Es verdad que los primeros días suele haber pequeños repuntes porque la gente acaba de cobrar, pero estamos en la misma tendencia". De hecho, desde Asunico explican que "si cuando llegue la segunda quincena de agosto al menos hemos conseguido igualar las cifras del año pasado habrá sido un éxito, pero a día de hoy parece complicado que eso vaya a suceder", lamenta. Desde el 1 de julio, con contadas excepciones, "no tenemos como excusa el calor, porque las verdaderas olas fueron en junio. Tenemos que aprovechar eso de ser a veces ciudad dormitorio de cara a los turistas de la costa", indica.

Por otro lado, la hostelería también está viviendo un verano parecido. Independientemente de la polémica sobre las Zonas Acústicamente Saturadas, cuyas limitaciones nocturnas han provocado un auténtico maremoto, la restauración del desayuno, el almuerzo y la cena ha vivido un mes de julio "por debajo del año pasado", explica Francisco Díaz, representante de la patronal Horeca en Jerez. "2016 fue diferente, porque fue un verano de muchísimo viento de levante y eso atrajo visitantes tanto a Jerez como a la Sierra. Este año se han hecho cajas más bajas". Y al igual que pasa con el comercio, "lo que llevamos de mes de agosto está repuntando un poco, igualando más o menos las cifras del agosto del año pasado". Díaz señala que "los turistas de la ciudad suelen venir de otros puntos de España, y son personas que a menudo llegan aquí repitiendo porque les gusta el caballo, el flamenco o el vino".

Asimismo, Díaz recuerda la importancia de la campaña que reúne los intereses de Jerez y El Puerto, denominada #a10minutos , "que lo que promueve es que los visitantes de una y otra ciudad se acerquen porque estamos a tiro de piedra, a escasos 7 ú 8 kilómetros". Igualmente, "hay que pensar que lo que cuesta un mes de apartamento en El Puerto es lo que cuesta un mes de hotel en Jerez. Hoy en día todo el mundo tiene coche y para la ciudad el verano debe ser una oportunidad. Hay turistas que se alojan fuera de Jerez y un día lo dedican a visitar bodegas o ver flamenco".

La campaña de verano finalizará la segunda semana de septiembre. En vista de los cambios que ha experimentado la facturación de hosteleros y comerciantes, aún es pronto para saber si este año la moneda sale cara o sale cruz. "Hoy te puedo decir que agosto va bien", ejemplifica Díaz, "pero en cualquier momento puede cambiar la situación y repetirse lo que ha pasado en julio", remacha.