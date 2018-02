Los certámenes de cuplés y pasodobles continúan hoy en la plaza de la Asunción

El VII Certamen de cuplés 'Selu Dormido' y el III Certamen de Pasodobles comenzaron ayer y continuarán esta tarde, a las 20 horas, en la plaza de la Asunción, con el objetivo de sacar a la calle el Carnaval. También hoy viernes se celebrará un pasacalle infantil con salida en la rotonda de los Casinos a las diez y media de la mañana y llegada a la plaza de la Asunción, enclave este último que se ha convertido en el punto neurálgico del Carnaval jerezano.

Tras la finalización del pasacalle infantil tendrá lugar un concurso de disfraces y el certamen de estribillos de agrupaciones escolares.

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas, asegura que "hemos recogido la inquietud y la necesidad de las agrupaciones carnavalescas jerezanas a la hora de diseñar la programación que se está desarrollando hasta el próximo sábado. Hemos hecho este año un gran esfuerzo para potenciar el Carnaval y esperamos que esta vez obtengamos buenos resultados, porque otros años se ha hecho una inversión importante que al final no ha dado sus frutos".

En otro orden de cosas hay que señalar que este año la cabalgata de Carnaval se celebrará mañana sábado, día 17 de febrero, con salida a las 12 horas de la calle Muro y tras un recorrido por las calles del centro de la ciudad, terminará en la plaza de la Asunción, donde se iniciará el carnaval en la calle con la entrega de los premios de los certámenes de cuplés y pasodobles y la actuación de agrupaciones.

Este año contará con tres carrozas, la del pregonero, Manuel de la Momi; la de la Asociación Centro de Baile de Guadalcacín y la de la peña carnavalera jerezana 'MencantaJeré', y también tendrá papelillos y serpentinas. Como acompañamiento musical llevarán a la Banda de La Clemencia y la charanga 'Negra con puntillo'.

Por último, la Fundación Cajasol organiza un año más la Gala del Carnaval, que tendrá lugar mañana sábado, 17 de febrero, a las 19 horas en el Teatro Villamarta, y en la que participarán la comparsa de Juan Carlos Aragón y las chirigotas de Vera Luque y Manolo Santander.

Las agrupaciones que participan en el Carnaval jerezano son las chirigotas 'No me cuentes trola', 'A contra pelo', 'The Tagannina's' y 'La Milagro' y las comparsas 'Quién le pone el cascabel al gato' y 'La comparsa de Guada'.