Un ciclista da positivo en alcoholemia tras sufrir un accidente

La Policía Local recuperó este miércoles un ciclomotor que estaba denunciado por sustracción. Comisionados por la Sala Directora del Servicio, los componentes de una unidad motorizada del citado cuerpo se dirigieron a la céntrica calle Santo Domingo donde, según relataba un vecino, se encontraba estacionado un ciclomotor sin candado desde hacía varios días. Los agentes, tras localizar el vehículo, comprobaron que carecía de signos de forzamiento y que estaba denunciado por sustracción el día 14 de mayo. De inmediato se contactó con su titular, que fue informado de los pasos a seguir para su recuperación.

Por otra parte, la Policía Local intervino este miércoles en el accidente de tráfico producido en calle República Saharahui entre un turismo y una bicicleta. Comisionados por la Sala Directora de Servicio, los agentes se personaron en el lugar de los hechos y comprobaron que no había heridos. No obstante, observaron al ciclista signos evidentes de hallarse bajo los efectos del alcohol, hecho que corroboró el test de alcoholemia al que fue sometido 'in situ'. Por tal motivo, procedieron a la formulación de la pertinente denuncia administrativa.

Por último, la Policía Local interpuso el miércoles dos actas por venta ambulante 'ilegal' en la zona de atracciones de la Feria. Los vendedores carecían de los oportunos requisitos para ello. Así, quedaron decomisadas las bebidas y los vasos de plásticos.