De las limítrofes fronteras de la realidad -y de las adicionales volutas de la irrealidad- brota la incorpórea magia del séptimo arte. El cine es la descodificación de los (falsos y falsarios) paradigmas un tanto agridulces que el sistema nos impone a diario al procomún de los mortales. El cine es el epígono -la vuelta de tuerca- de la creatividad también existente allende nuestra visión primigenia. El cine es el descorrimiento de cortinas de todo cuanto ocultamente también late en derredor. El cine es el rasgo estilístico -la otra mirada, la otra verdad, el otro submundo, el otro trasmundo- que existe más allá de lo meramente visible. El cine es el subtexto en movimiento de lo inapreciable. El revés -poéticamente maravilloso- de las mentiras no descifradas. El envés de las verdades a menudo subterráneas. La sepultura de la displicencia. El tornadizo antagonismo de la doble lectura.

El cine es mensaje y es catarsis. Es alborozo y es prestidigitación. Y es fábula -ficción que establece una lección moral- y es fantasía -proceso de creación que transgrede las leyes naturales de andar por casa-. Y es máxima tensión y es epopeya y es bálsamo del alma. Es hada buena y es dadaísmo en liza. Ya lo cantaba y lo canta Luis Eduardo Aute (uno de los poetas más talentosos y unipersonales -en su sello identificador-): “Cine, cine, cine:/más cine por favor/ que todo en la vida es cine/ y los sueños... cine son”. Además los fotogramas subvierten cualquier tesis a priori intrincada. Y reconducen el epifonema de la sentencia ex cátedra. Porque, como sentenciara Pascal, “quien no espera encontrar lo inesperado, nunca encontrará la verdad”. O la Biblia (Proverbios 29,18): “Donde no hay visiones, el pueblo perece”. La cinematografía es la visión -nunca astral- que gravita a tientas en nuestro subconsciente. ¿Todos los caminos conducen a ninguna parte como así suscribiera Carlos Castaneda? Posiblemente la experimentación del argumentario cinematográfico sea la excepción que confirma y a su vez reconfirma esta regla.

Viene a cuento -no chino ni de Hansel y Gretel ni mucho menos de Calleja ni tampoco de Canterbury- todo cuanto hasta ahora he tecleado porque -¡eureka!- no ha mucho -un puñadito de días atrás- en Huelva, y coincidiendo con el marco del Festival de Cine Iberoamericano, se produjo una felicísima noticia para todos cuantos somos miembros de ASECAN -Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía-: convocadas y al arrullo de ésta, todas las asociaciones profesionales del sector audiovisual andaluz han dado los pasos pertinentes -ya gestionados al cabo- para la creación de la Academia del Cine y las Artes Audiovisuales de Andalucía. Aprobándose por unanimidad el decálogo de intenciones que regirá los futuros estatutos de la organización. Pleno a quince, el dardo en la diana: por Tutatis, el cielo -¿verdad, Astérix?- ya no cae sobre nuestras cabezas. Un rectilíneo destello de luz se otea en lontananza.

Según lo acordado sin encrucijadas ni bifurcaciones, “la futura -¡e inminente!- Academia será representativa de toda la diversidad del sector, buscará su visibilidad y la divulgación del cine andaluz, impulsará el fomento y la formación de nuevos públicos, será inclusiva entre sus profesionales y contribuirá al estudio de las artes audiovisuales de Andalucía. La Academia del Cine y las Artes Audiovisuales de Andalucía nace con una vocación de igualdad para la promoción exterior del cine andaluz impulsando un código de buenas prácticas”. Como no podía ni debía ser de modo distinto -nobleza y reconocimiento obligan-, la comisión de trabajo estará encabezada por Javier Paisano, presidente de ASECAN, uno de los gestores culturales y periodistas más válidos y concienzudos de cuantos laboran en nuestra Andalucía. El cine es reinterpretación y es final abierto. Es ala de plumón de cisne que revela la piel del cordero. El cine es éxtasis y es fantasmagoría. Suspense y personaje tipo. Futurismo y modernidad. ¡Bienvenida sea la oficialidad de esta ya bendita Academia del Cine Andaluz!