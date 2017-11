El circuito ya busca comercial

El circuito de velocidad quiere empezar el año 2018 con un nuevo comercial que ayude a atraer actividades, eventos y patrocinios. Ya este medio avanzó el pasado verano que Cirjesa, la sociedad pública que gestiona el trazado, tenía previsto externalizar la tarea de comercialización del trazado, una intención que ya se ha hecho efectiva en estos días con la apertura del proceso de contratación.

La mercantil pública busca una empresa que se encargue de las tareas de marketing y búsqueda de nuevos clientes de estas instalaciones deportivas durante un año, con posibilidad de prorrogar a otro, con el objetivo de mejorar la cuenta de resultados del trazado. No en vano, según las últimas cuentas presentadas por Cirjesa, correspondientes a 2015, las dos principales vías de ingresos del trazado son la venta de entradas (3,4 millones) y los arrendamientos de la pista principal (2,7 millones), que suponen en torno al 75% de las entradas de liquidez.

En 2015, Cirjesa contrató a una empresa para buscar fondos para la Capitalidad del Motor

Ahora bien, de este contrato queda fuera la comercialización de la pista principal, que seguirá siendo llevada directamente por el personal de Cirjesa. No obstante, la mercantil entiende que el circuito cuenta desde hace años con una serie de equipamientos complementarios que podrían dar un rendimiento económico mayor pero que no han podido aprovecharlos lo suficiente por la falta de personal en el departamento de comercialización. Actualmente solo hay una persona que, según el pliego de condiciones que regula esta contratación, "solo el alquiler de la pista le ocupa prácticamente la totalidad de la jornada laborar, impidiendo que pueda desarrollar y comercializar el resto de productos".

Por este motivo, la firma justifica esta contratación en la "necesidad de desarrollar un plan de marketing y comunicación actualmente inexistente, e impulsar la venta de espacios y celebración de eventos en el circuito". La empresa ganadora del concurso, deberá hacer todo el trabajo; así tendrá encomendado la decisión sobre qué activos son los más aptos para su comercialización, establecer los precios, fijar los retornos que tendrá para el circuito, marcar las pautas de comercialización y de marketing, analizar la oferta similar existente en el entorno, diseñar una campaña de comunicación y buscar patrocinios para iniciativas puestas en marcha por el trazado como la escuela de pilotos o el equipo de motociclismo.

Entre los equipamientos que podrá ofrecer se encuentran las pistas de karting, la de 4x4, la de conducción segura y la de mountain bike. Además, se plantea la explotación de visitas turísticas tanto a las instalaciones como al museo del motor o las presentaciones de marcas. Y se ofrece la posibilidad de que el nuevo comercial plantee "nuevo productos" entre los que se incluirían la organización de conciertos u otro tipo de espectáculos.

Ya el trazado, en 2014, y con motivo de la declaración de la Capitalidad Mundial del Motociclismo, se contrató a una empresa para comercializar este evento. En 2015 este evento generó unos ingresos que rondaron el millón de euros pero no han trascendido la de los ejercicios siguientes ya aún no se han elaborado las cuentas de la mercantil correspondientes. No obstante, la Capitalidad acabará este mes de diciembre con más pena que gloria ya que el gobierno local no apostó por este evento que se diseñó en 2014 para tratar de aumentar los ingresos extraordinarios del circuito.