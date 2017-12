El circuito reduce sus pérdidas

El circuito pudo reducir notablemente sus pérdidas en 2016, aunque ya acumula tres años consecutivos con números rojos. Así de los 2,1 millones en negativo con los que Cirjesa, la sociedad pública que gestiona el trazado, cerró 2015 ha podido rebajar la cifra hasta los 717.591 euros en el siguiente ejercicio (un 67% menos). Ahora bien, el gobierno local confía en que 2017 pueda concluir con dígitos positivos a tenor de los resultados registrados provisionalmente -a 30 de septiembre se tenía un saldo positivo que rondaba los 353.000 euros-.

Buena culpa de esta mejora en los resultados la tuvo los ingresos obtenidos por la Capitalidad Mundial del Motociclismo, una designación que creó ex profeso la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para Jerez y que ha permitido que diversas empresas realicen donaciones a cambio de beneficios fiscales. Así, del millón de euros contabilizado en 2015 se ha pasado a 1,9 millones en el pasado ejercicio. También hubo una ligera mejora en la facturación del trazado (se incrementó un 5% situándose en los 3,7 millones) y en los ingresos obtenidos por el arrendamiento de las instalaciones (casi un 12% superando los tres millones). Además, se redujeron los gastos de explotación de la sociedad, especialmente los pagos de cánones para que Jerez albergara diversas competiciones (un 4% menos alcanzando los 3,5 millones).

Se prevé un aumento del 5% del precio de alquiler de las pistas para el año próximo

El consejo de administración de Cirjesa se reunió ayer para, entre otros asuntos, aprobar las cuentas correspondientes a 2016, que salieron adelante con el único voto en contra del Partido Popular. El delegado de Economía y vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, presumió de números al afirmar que "el circuito está haciendo bien las cosas y anda por la senda de la recuperación, unos datos que corroboran la excelente gestión del gobierno municipal".

De hecho, el edil aseguró que el pasado ejercicio ha confirmado un cambio de tendencia en los resultados económicos del trazado. Ahora bien, la sociedad continúa en una situación de desequilibrio financiero y con un importante problema de liquidez en su tesorería, una circunstancia que le obligó en 2014 a elaborar un plan económico y financiero que no pudo poner en marcha hasta el pasado año debido al cambio de gobierno por los relevos en la dirección del trazado -por cierto, el ejecutivo no se plantea por ahora buscar sustituto a Cornelio Vela, que se marchó de la sociedad meses atrás-. Entre las medidas implantadas se encuentra el descarte de la organización de pruebas deficitarias, entre las que se encuentra la Superbike. De hecho, y debido a que ya estaba comprometida, lastró en parte los resultados de 2016. Este año se ha seguido disputando pero Cirjesa no ha tenido que aportar dinero puesto que el patrocinio ha recaído en la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Se espera para 2018 repetir la misma fórmula de financiación en el caso de que Dorna, la empresa que tiene los derechos de explotación, decida que Jerez albergue una prueba en octubre -el trazado se encuentra como reserva a día de hoy-.

Según los resultados de 2016 ha aumentado su deuda a largo plazo en 5,3 millones debido a que se ha logrado el aplazamiento del pago de impuestos municipales. Mientras la deuda con los proveedores se situó en el ejercicio en los 3,6 millones. Cirjesa reconoce que tiene dificultades para pagar facturas pero que ha alcanzado un acuerdo de pago con los principales proveedores.

Según el plan económico que se está aplicando en el trazado no se prevé alcanzar el equilibrio financiero hasta 2020, por lo que es fundamental que este ejercicio cierre con un positivo que ronde los 480.000 euros. Ahora bien, 2016 cerró con una importante desviación presupuestaria por un incremento de los gastos no presupuestados, fundamentalmente por la celebración de la Superbike.

Para solventar esta situación, el consejo de administración aprobó también el presupuesto para el año próximo que contempla, entre otras medidas, un incremento de un 5% de los precios del alquiler de la pista. Según Galván esto no provocará una pérdida de "competitividad" del trazado respecto a otros ya que "seguimos siendo más económicos que otros circuitos de España". Eso sí, se aprobó una medida para apoyar a los pilotos andaluces mediante rebajas en el precio del alquiler de la pista principal durante dos días al mes.

Asimismo, se prevé equilibrar las cuentas con un incremento de la transferencia que realiza el Ayuntamiento para el sostenimiento del trazado. Así de los 780.000 euros de este ejercicio pasará a 1,2 millones.