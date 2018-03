Las cofradías bajo la mirada de José Castaño

José Castaño Rubiales presentó ayer por la tarde su decimoctavo libro titulado 'Mis profundas reflexiones cofradieras'. El acto tuvo lugar a las seis de la tarde en el salón de actos que la Organización de Ciegos Nacional tiene en su sede de Jerez en la calle Porvera.

Esta presentación estuvo presidida por Manuel Jiménez, presidente de la asociación 'Obispo Rafael Bellido' y contó con la presencia del autor así como con Manuel Sotelino, coordinador de estas páginas cofrades, que presentó esta nueva entrega literaria de Castaño Rubiales.

Sotelino quiso destacar en su presentación la sinceridad con la que Pepe Castaño se ha enfrentado a esta obra en la que revisa el último siglo de cofradías y hermandades en nuestra ciudad. Un libro sincero y leal, como es José Castaño en la vida ordinaria. Y una obra escrita por hombre que ha conocido profundamente todos los entresijos de este mundo de las hermandades, además de haber presidido su querida cofradía de Jesús Nazareno durante varias legislaturas.

Tras la presentación, José Castaño tomó la palabra para comentar que "me lo he pensado bastante el tema de escribir este libro porque si me ponía a trabajar tenía que decir lo que realmente pienso del momento actual que viven las hermandades". En este sentido, el autor afirmaba que "si he sido tan sincero es porque las cofradías me duelen". Destacó que actualmente muchos cofrades están más atentos a las flores y a los mantos que a la formación y a las labores caritativas". Además, dio a conocer que "lo que me impulsó finalmente a escribirlo ha sido la labor social que la asociación Rafael Bellido lleva adelante. Y porque es necesario que esta labor siga teniendo fondos para llevar a cabo sus fines".

Todos lo recaudado con la venta de este libro, como comentaba Castaño, irán destinados a la noble labor de la asociación que, cada día, envía el pan a diversos comedores sociales así como a personas necesitadas de la ciudad.