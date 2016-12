Las nuevas cofradías optan por la pastoral frente a la carrera oficial

No es nada nuevo afirmar que dentro de tres años la Semana Santa de Jerez se verá aumentada en el número de cofradías que pasen por la carrera oficial y vayan a la Catedral a hacer estación de penitencia. Las intenciones del obispo de la diócesis, monseñor Mazuelos Pérez, son claras: Cuatro años y para el centro. Sin embargo, lo que piensan las hermandades nuevas sigue siendo una incógnita ¿Están deseando que llegue el día de ver su cruz de guía en el lugar en el que se coloque el palquillo de toma de hora? ¿Se avanza a pasos demasiados rápidos? ¿Es demasiado forzado el paso al que se está sometiendo a las nuevas corporaciones?

En este sentido, sus hermanos mayores opinan sobre lo que será ya no sólo una transformación de una nueva Semana Santa, sino también un cambio que puede parecer demasiado agotador para cofradías que apenas tienen enseres y patrimonio para acudir al corazón de la ciudad con un mínimo de garantías. Las más tardías, que por aquello del calendario que impone Bertemati serán Bondad y Misericordia junto con la Salvación, no tienen en las primeras hojas de su cuaderno de ruta una llegada a la carrera oficial. David García, hermano mayor de Bondad y Misericordia, afirma que "no hemos hablado de ningún día de salida porque no está en nuestros proyectos próximos. Nos encasillan en el Jueves Santo, lo cual no es mal día. Pero no nos hemos pronunciado aún". En este sentido, García sostiene que "primero hay que crecer en hermanos. No queremos ir con un cortejo disminuido. Además, nuestro patrimonio es mínimo y no nos gustaría ir de cualquier manera".

Casi de manera idéntica se pronuncia Ramón Villén, hermano mayor de la Salvación que, junto con Bondad, tendrán que acudir, a priori, en el año 2019 al centro. "Estamos en una parroquia misionera y lo primero es el trabajo pastoral. No nos gustaría ir con prisas. Ahora bien, si nos obligan tendremos que asumirlo", arguye. En cuanto al día solicitado o que sueñan en las Torres, Villén piensa en el Viernes Santo. "Seremos las últimas en incorporarnos y hay pocas fechas libres", asegura. Esta cofradía está aún casi en estado embrionario y es poco el patrimonio que puede movilizar. "Las cosas en este barrio no son fáciles. Iremos aumentando en enseres, pero es complicado que en dos años podamos llegar con un mínimo exigible. La crisis nos ha azotado mucho en esta zona de Jerez", sostiene.

Las dos hermandades que ya están casi en la línea de salida son la Sed y Salud de San Rafael. Este año serán sus últimas salidas en la jornada del Sábado de Pasión. Daniel Muñoz, hermano mayor de la cofradía de Puertas del Sur, comenta que "el Lunes Santo es nuestro día. Nos gustaría que esta jornada tuviera en las calles al crucificado más antiguo de Jerez y al más reciente". Mantiene que ir a al centro es un objetivo a cumplir. "Para eso nos erigieron hermandad. Para hacer estación de penitencia a la Catedral. Es cierto que estamos más cómodos en una jornada como la del Sábado de Pasión, pero estamos preparados para dar el salto a la Semana Santa", afirma Muñoz. No obstante, en la Sed tienen claro que lo primero es hacer parroquia. "Hemos tenido que levantar, literalmente, los cimientos de una parroquia que no existía. Para nosotros esto es mucho más importante que ir o no al centro", comenta el hermano mayor. En cuanto al patrimonio humano, Muñoz comenta que "estamos preparados para ir". Sin embargo, piensa por otro lado que "como cofradía sí es muy prematuro todo". En cualquier caso, en la Sed se sienten ilusionados por un cambio que vendrá una vez que la jornada del Sábado de Pasión próxima concluya.

Eduardo González, hermano mayor de la Salud de San Rafael, se lo plantea como "una ilusión muy positiva". Su hermano mayor asegura que "estamos preparados para ir al centro en cuanto el obispo nos lo indique". Para Eduardo González lo importante es hacer estación de penitencia con su titular. "Se comenta mucho que posiblemente se esté corriendo demasiado. Pero yo no lo creo. Esto es una motivación para todos y una meta que debemos asumir", afirma. En cuanto a la jornada elegida, González sostiene que "siempre quisimos la jornada del Domingo de Ramos. Sabemos que se ha puesto muy complicado poder entrar este día. Así que estaremos en la jornada del Lunes o del Martes Santo".

Quizá sea pronto para completar el puzle de la Semana Santa que se avecina. Pero sí habrá una nueva carrera oficial con hermandades muy recientes y en plena fase de formación. Tendrán que asumir crecer mienras que trabajan, a toda máquina, para ir al centro con un aprobado. Posiblemente una doble exigencia que se espera no rompa la tensión a la que estos nuevos cofrades están abocados.

