Los comedores y escuelas de verano acumulan una semana de retraso

Sin embargo, la misma historia se repitió el pasado año cuando los comedores no arrancaron oficialmente hasta el 19 de julio. En 2016, por su parte, el servicio, valorado en 42.000 euros, fue aprobado en junta de gobierno local el 27 de mayo, aunque el contrato no se formalizó hasta el 15 de julio.

Para muchas familias esta situación no es nueva, ya que en 2015, el Ayuntamiento formalizó el contrato, con una partida presupuestaria de 18.879 euros, el 21 de julio, y la actividad en los comedores se inició el citado día 27. En aquella ocasión, la demora fue razonable, pues el gobierno local acababa de aterrizar en el Consistorio apenas unas semanas antes.

Así, las cosas, todo hace indicar que, como ha ocurrido en años anteriores, los servicios no darán comienzo hasta la tercera semana de julio. Como es lógico, este retraso administrativo también ha impedido que se inicie el denominado Sasia (Servicio de Atención Social para la Infancia y la Adolescencia) que se desarrolla en el CEIP Isabel La Católica.

La película de este 2017 tiene tintes similares al de años anteriores, ya que el pasado 15 de junio la junta de gobierno local aprobó el servicio de comedor y escuelas de verano, fijándose como fecha límite para presentar propuestas el día 26 del pasado mes. La mesa de contratación se abrió el día 3 de julio (en el caso del comedor), es decir, con el mes ya empezado, y hasta el pasado jueves no procedió al estudio de las propuestas entregadas. El pasado miércoles, el Ayuntamiento anunció por fin la empresa concesionaria, El Patio Cocina SL , que ahora tiene por delante un periodo legal de diez días para presentar los requerimientos que se le solicitan.

En este 2017, la situación coincide con lo sucedido en las dos anteriores convocatorias, 2015 y 2016, y de momento, y pese a que según el pliego de contratación se tenía previsto comenzar el día 10 de julio, es decir, el pasado lunes, por ahora no han comenzado. No obstante, desde el Ayuntamiento se espera arrancar, como muy tarde, a mediados de la semana que viene.

¿Por qué tanto retraso?

La situación administrativa y burocrática del Ayuntamiento de Jerez es cuanto menos preocupante. La lentitud para efectuar cualquier trámite ya no sólo afecta a urbanismo, que históricamente siempre ha sido la delegación más lenta en este ámbito. Ahora, cualquier nimiedad es un mundo, algo que está convirtiendo al Consistorio jerezano en un caos. Muchos achacan la situación al interventor municipal y otros a los propios técnicos, que después de los antecedentes, miran con lupa cualquier detalle. Sea como fuere, lo cierto es que una ciudad como Jerez y por ende su Ayuntamiento, no puede estar inmerso en este caos. Y si no que miren casos como el del bar del Alcázar, los comedores o cualquier mínima reparación. O se toman medidas o esto irá a peor.