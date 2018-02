El comercio de Honda y Santa María se mueve

Los últimos cierres anunciados de grandes firmas en el centro, tras unas Navidades en las que las ventas se han movido por debajo de las del año anterior, han sido el detonante para que los comercios de las calles Honda y Santa María se unan para trabajar en una serie de propuestas de impulso al centro que piensan presentar tanto al gobierno local como a los partidos de la oposición. No se sienten representados por las dos asociaciones de comerciantes existentes, Acoje y Asunico, y aunque de momento no piensan constituirse en asociación, la práctica totalidad de los comercios instalados en estas dos calles mantuvieron un encuentro el pasado día 30, en el que sentaron las bases para empezar a trabajar. El impulsor ha sido José Manuel Mena, un comerciante con experiencia, que llegó a la calle Honda hace dos años y medio, "porque me gusta el centro, creo que es espectacular para potenciar los comercios. Empecé por mi cuenta pensando propuestas para atraer a clientes, pero me llegaron apoyos de todos los comercios de la calle Honda y Santa María. Todos estamos un poco asustados con la desbandada de las grandes firmas, que atraen mucho público. La verdad es que la situación es preocupante".

Durante la reciente reunión Mena asegura que quedó claro que "estamos todos a una, estamos por la labor de movernos por el futuro de los pequeños comercios. La calle Larga es la principal, pero comercios abiertos los que más tienen son calle Honda y Santa María y tenemos que echar abajo esa barrera que hay para que la gente no venga al centro y que el Ayuntamiento se moje un poco porque son situaciones muy complicadas".

No puede ser que sólo venir al centro suponga ya un gasto de cinco euros en aparcamiento"

De momento el colectivo ha pedido ya citas con partidos de la oposición como el PP, con cuyos representantes se reunirán el próximo lunes y esa misma semana mantendrán un encuentro con Ciudadanos. También solicitarán una reunión con la alcaldesa Mamen Sánchez. "Queremos presentar nuestras propuestas que son interesantes para atraer más público y clientes".

Los comerciantes están convencidos de que la falta de aparcamiento y el pago por el mismo es uno de los mayores obstáculos con que se encuentra el centro. Por eso están contactando con los parkings subterráneos para negociar acuerdos que les permitan regalar tickets de aparcamiento a los clientes, iniciativas, que de forma puntual, ya se pusieron en marcha años atrás. "Ahora queremos que tengan continuidad. Prácticamente tenemos cerrado un acuerdo con el parking de El Arenal. Yo creo que va a ser muy interesante porque son tickets que se pueden acumular".

Otra de las propuestas es cerrar la calle algunos sábados con el fin de que los comercios puedan sacar fuera una especie de outlet y a ésta se unen otras iniciativas para abaratar los autobuses urbanos por la tarde o establecer una tarifa plana en el ORA, al menos en determinados horarios. "Es verdad que es una empresa privada, pero se puede conseguir. Todos los clientes nos dicen que les encanta el centro pero que el problema es el aparcamiento. No se puede tener el ORA hasta la plaza de toros, hasta final de Arcos. No puede ser que el ciudadano sólo por venir al centro tenga ya un gasto de cinco euros. Esa barrera hay que quitarla como sea". Mena alerta del riesgo de que el centro se convierta sólo en un espacio de ocio, con establecimientos hosteleros, pero no comercial. "Se trata de recuperar la vida que el centro le ha dado siempre a Jerez y eso hay que conseguirlo pero no hablando sino trabajando. Hay que ponerse las pilas y que el centro sea un punto de venta para todo Jerez y para toda la provincia y capacidad tiene para eso". Pese a ese entusiasmo, Mena admite que los comerciantes "no vemos movimiento, antes se veía otra alegría. Y es verdad que la gente joven está más con las grandes superficies. Te vas a la plaza Esteve y lo que ves es gente por encima de los 50 o 60 años, hay que intentar que los jóvenes vengan al centro. Nos negamos a pensar que el centro está quemado. Lo que pasa es que hay que apostar por él y aquí se está haciendo una mala gestión por parte del Ayuntamiento".

Tampoco ayuda, según estos comerciantes, la escasa promoción, que en su opinión, se hace del centro desde la Administración local y los numerosos locales que en, algunos casos, llevan años vacíos. "Es que preguntas por los alquileres y los propietarios se suben a la parra. Es verdad que pueden pedir lo que quieran, pero si se quiere que el centro crezca todos deberían echar un cable. El Ayuntamiento podría ahí tomar alguna medida, porque hay muchos emprendedores que están apostando e intentando salir adelante".