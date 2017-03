El comercio advierte de la dejadez que está sufriendo el centro

La Asociación de Comerciantes del Centro Acoje lanzó ayer un mensaje de preocupación por la dejadez que observa en el centro, en relación especialmente a la falta de limpieza y de arreglo de las calles. La presidenta de Acoje, Nela García, incidió en la suciedad existente justo al lado de la Oficina de Turismo, precisamente cuando se está celebrando el Festival de Jerez, y en el abandono de calles como Algarve, Évora, Doña Blanca o Corredera. "En Doña Blanca las losas dan pena, Algarve está llena de grietas y la acera de Corredera se parece cada vez más a la de cualquiera del centro histórico". García recordó que el Ayuntamiento se comprometió a la puesta en marcha de una cuadrilla permanente que trabajaría en las infraestructuras del centro, "pero cuando llamamos nos dicen que todos los empleados están con el montaje de los palcos. Se están inaugurando parques en la periferia y haciendo arreglos en las barriadas, que no decimos que no se hagan, pero no se puede abandonar el centro".

Sobre la semipeatonalización del entorno de Las Angustias que pretende el Ayuntamiento, García indicó que la asociación siempre ha defendido cualquier actuación que venga a mejorar la habitabilidad. "En los últimos años hemos visto como la zona de Doña Blanca, Évora, Levante, Angustias ha empezado incluso a estar en decadencia con respecto a la zona del centro de la ciudad más pegada a Consistorio y cualquier actuación que pueda revitalizarla es positivo". Matizó, no obstante, que se ha pedido al equipo de gobierno que sopese muy bien los pros y los contras, "que la semipeatonalización tenga más cosas positivas que negativas y en esa fase estamos ahora".

La asociacion cree necesario una mejora de los indicadores de cómo llegar al centro

Acoje, que ayer presentó las actividades lúdicas que tendrán lugar este sábado en distintas plazas, aprovechó además para reclamar al Ayuntamiento un mayor apoyo. "Sería suficiente con que no pusiesen tantas trabas. Los comerciantes del centro estaríamos haciendo cosas todo el día, pero cada vez exigen más requisitos. Entendemos que hay que velar para que se cumpla la normativa pero se podía también facilitar los trámites y si falta una coma tampoco es tan grave, porque a veces hacen que tengas que presentar otro documento y eso va cansando a muchas personas que quieren hacer cosas en la ciudad". García señaló que está comprobado que en el momento en que hay un evento el público responde y recordó que desde Navidad no ha habido en el centro ninguna actividad de dinamización, aparte del Festival de Jerez "más enfocado al público de fuera". Señaló que por parte de Acoje se está trabajando ya en volver a traer el carrusel de época a la plaza del Arenal, que se instalará una vez que pase la Semana Santa y se desmonten los palcos. "Siempre estamos buscando fórmulas para enriquecer la ciudad, darle brillo y vida y hacerla atractiva a los jerezanos y visitantes. Sustentamos muchos puestos de trabajo y muchas empresas secundarias que son nuestros proveedores. Sustentamos gran parte de la economía de la ciudad y eso hay que hacérselo ver a todos".

La presidenta de Acoje manifestó que se han adherido a la convocatoria de subvenciones de la Junta destinadas al comercio con la intención de poner en marcha proyectos como la tarjeta de fidelización y señaló con respecto a la solicitud que a su vez ha hecho el Ayuntamiento para el Centro Comercial Abierto que "se ha optado por la mejora de la señalización, que es algo que venimos pidiendo desde hace años. Es necesario mejorar desde la periferia los indicadores de cómo llegar hasta el centro y sobre todo al Centro Comercial Abierto". Por último, opinó que sería útil volver a recuperar la Mesa del Comercio, que no se reúne desde hace un año, "siempre que los temas a tratar sean útiles también".