El comercio del centro se conjura ante el abandono de las grandes firmas

El cierre de las grandes marcas en el centro y el temor de que se produzcan nuevos abandonos ha convulsionado en los últimos días al comercio tradicional, que no oculta su preocupación no ya sólo por la desbandada de estas firmas, un revulsivo importante para la zona comercial, sino también por la percepción que el comprador pueda tener de un centro donde proliferan los negocios cerrados. En este contexto la Asociación de Comerciantes del Centro (Acoje) y el Clúster Turístico Destino Jerez han convocado hoy a los comerciantes del área comercial del centro histórico a una concentración en la plaza de Doña Blanca, que se desarrollará durante media hora, a partir de las dos de la tarde. Desde Acoje indicaron que el objetivo es "dar visibilidad a sus negocios frente a la huida de las grandes marcas" y animar a los consumidores a seguir acudiendo al centro a hacer sus compras.

La iniciativa pretende reunir al mayor número posible de comerciantes y demás negocios que tienen su sede y su público en el casco histórico de la ciudad "para demostrar que el centro sigue teniendo mucha vida y actividad económica y que se está trabajando muy en serio por la especialización y el trato personalizado a los clientes".

Acoje indicó ayer que "con la meta de servir de punto de información y concienciación de que el centro sigue existiendo, con o sin grandes firmas empresariales, los comerciantes han puesto en marcha un lema general y hashtag que, bajo el título de #Somosdelcentro, arropa a todos los pequeños y medianos negocios del casco histórico". Los convocantes advierten también que la concentración será meramente informativa y pacífica, y que no se cortará ninguna calle. Aclararon por otro lado que el llamamiento es para todos los comerciantes del centro, "independientemente de que sean o no asociados". De hecho desde Acoje señalaron que a la reunión que se mantuvo el pasado lunes y en la que se decidió esta medida también fue invitada la asociación Asunico, que no acudió. "En la concentración no habrá logos ni nombres ninguno. Solo es para comerciantes que quieran acudir y sumar fuerzas, insistimos, sin nombres ni asociaciones". La asociación de comerciantes manifestó que esta es una de las primeras acciones que el comercio del centro ha puesto en marcha para hacer más visibles sus negocios y el propio casco histórico de Jerez.

Loa anuncios del cierre de grandes firmas en el centro, primando sus tiendas en las grandes superficies, han llegado además en un mes tradicionalmente flojo para las ventas, pasada la campaña navideña y con un periodo de rebajas que se viene resintiendo desde que la legislación permite descuentos a lo largo de todo el año. El detonante de los cierres de tiendas de importantes cadenas ha hecho incluso reaccionar al Ayuntamiento que también convocó en días pasados a las asociaciones de comerciantes para abordar el tema. Como resultado del encuentro se acordó que el gobierno local pedirá reuniones con responsables de estas empresas para conocer sus planes y al mismo tiempo poner en valor los atractivos del centro y trasladarles las actuaciones que el Ayuntamiento acometerá a corto y medio plazo.

Al margen de asociaciones, comerciantes concretamente de las calles Honda y Santa María, han empezado a moverse para reclamar medidas para el centro y plantear sus propias propuestas. El portavoz de este colectivo, José Manuel Mena, aseguró ayer que cada vez se van uniendo más negocios a esta iniciativa y precisamente anoche mantuvieron un nuevo encuentro en la que se debatió la posibilidad de constituirse como asociación. Sería la tercera de comerciantes, que hay en el centro. Además se dio a conocer el acuerdo al que se ha llegado con el parking de la plaza del Arenal, para ofrecer tickets gratuitos de aparcamiento a sus clientes. Mena manifestó que los comercios que quieran sumarse a esta iniciativa, tendrán un cartel identificativo y destacó que serán tickets acumulables con el fin de que la persona que compre en el centro pueda disfrutar el mayor tiempo posible sin que el aparcamiento le suponga un coste. El colectivo ha solicitado además una reunión con la empresa concesionaria del ORA para exponerle la oportunidad de llegar a algún tipo de acuerdo que abarate el aparcamiento en superficie a los clientes.