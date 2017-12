Una comisión seguirá estudiando alternativas al inicio en plaza Aladro

En contra de lo que se pudiera suponer tras la suspensión del pleno extraordinario de hermanos mayores celebrado el pasado día 19, el asunto de la carrera oficial sigue coleando.

Dicho pleno tuvo que ser suspendido por el presidente del consejo directivo de la Unión de Hermandades al no encontrarse puntos de consenso entre el plenario de las cofradías jerezanas. Una vez elevada la propuesta de una votación para tomar decisiones, un grupo del pleno manifestó que la votación no se contemplaba en el orden del día. Tras la interpelación por parte de Díaz a si se podría impugnar el pleno como consecuencia de la votación no contemplada, y al recibir como respuesta la posibilidad de una anulación al mismo, el presidente decidió suspender la reunión.

Tras el episodio de Curtidores, han seguido los movimientos de cara a la próxima Semana Santa de 2018, a pesar de que el reloj sigue contando los días y la Cuaresma está a la vuelta de la esquina. Desde el consejo, se afirma que lo mejor sería proponer una solución alternativa y provisional a la hermandad del Huerto mientras que se erige una comisión de cara ya al próximo año de 2019.

Esta solución tampoco es aceptada por una parte de los hermanos mayores y ya han comenzado los primeros pasos que se van a cristalizar con una reunión de urgencia con la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez. Dicha cita estaba prevista para el martes día 26. Sin embargo, por problemas de agenda, ha quedado pospuesta a corto plazo. En la mesa, la solución que estaría por ubicar los palcos de Aladro en el Mamelón. Una solución que afectaría a algunas hermandades de la zona sur que no están dispuestas a andar un metro de más al que hacen actualmente.

Por otro lado, la solución de permutar al Huerto para pasar los terceros y anteceder a la Lanzada, tampoco cae bien en la cofradía dominica. Alegan problemas de horarios y perdida de antigüedad al pasar antes.

Por su parte, los hermanos mayores que quieren eliminar Aladro este año siguen con la constitución de la comisión antes comentada. Estamos ante una situación en la que nadie parece querer ceder. Al fondo de todo este escenario, la posibilidad de Aladro abierta este año con la dispensa del obispo de la Diócesis, José Mazuelos. Los días siguen corriendo y la llegada del Miércoles de Ceniza está a la vuelta de la esquina. Y todavía no ha quedado claro desde qué zona comenzarán las cofradías el itinerario común.

El capítulo carrera oficial que tan entretenida ha tenido a la opinión pública en los últimos meses parece no haber dado todavía el coletazo final. Habrá que seguir esperando.