Del "compromiso" al "rídículo"

"Sitúan a la provincia gaditana a la cabeza de la inversión en Andalucía"; "no aparecen ni uno de los grandes proyectos pendientes". Estas afirmaciones son reacciones a un mismo documento, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno y la actuaciones incluidas para Cádiz. Ayer fueron numerosas las manifestaciones sobre las cuentas previstas para 2017 que realizaron los representantes políticos en la provincia y, como suele ocurrir, difirieron bastante según de donde vinieran. Así, del "compromiso" con la provincia destacado por el PP se pasó al "ridículo" señalado por el PSOE y por Podemos.

Pero la cantidad que más reacciones ha suscitado es la destinada para la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Para el presidente provincial del PP, con la inversión prevista se "mejorarán" las infraestructuras necesarias para desarrollar el transporte de mercancías por ferrocarril entre Antequera, Bobadilla y Algeciras, destacando que "se han incluido 27,6 millones de euros en el presupuesto de Adif, que se destinarán a los trabajos de renovación de vía y mejora de instalaciones entre Almoraima y Algeciras y a proseguir con otras actuaciones en el corredor Bobadilla y Algeciras". Sin embargo, los 20 millones de euros para esta conexión son "absolutamente ridículos", "comparativamente con la Comunidad Valenciana", para el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, y para Podemos. "De los 1.300 millones de euros que exige la Unión Europea, sólo se destinarán 20, lo que nos parece una broma de mal gusto", indicaron desde la formación morada.

Los PGE sitúan a la provincia gaditana a la cabeza en inversión en Andalucía"

Incluso, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández ( PP) apuntó la "insatisfacción" producida tras conocerse el dinero previsto ya que esta línea "ha de ser atendida como un agravio frente a otras inversiones que se están destinando para diversos lugares de España. Según Fernández ha indicado que "se trabaja en estos momentos por conseguir que se produzcan definitivamente esas inversiones necesarias para el que es el primer puerto de España y para el que es el primer polígono industrial de Andalucía tengan su pleno desarrollo". Según ha señalado, se realizaría "vía enmienda o bien vía a la adquisición de un firme compromiso para los próximos presupuestos para el ejercicio 2018, que se negocien previamente al mes de septiembre".

Siguiendo con el desglose de las cuentas para la provincia gaditana, el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, cifró en "más de 336 millones" la inversión del Gobierno de Rajoy en Cádiz , un "claro compromiso" por garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo, expresó en un comunicado. Según Sanz, supondrán un "impulso" para las infraestructuras y la consolidación de las reformas económicas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy, destacando "el esfuerzo" presupuestario del Grupo Fomento en la provincia, que asciende a "173,4 millones de euros", lo que la sitúa "un 3,1% por encima de la media nacional por provincias". Eso sí, Sanz manifestó que estos PGE "no se pueden comparar con los de 2016, porque están hechos para seis meses y porque en septiembre se presentarán los de 2018". Así, desde el PP de Cádiz han recordado "que por culpa del rechazo a la investidura de Mariano Rajoy no tenemos unos presupuestos completos".

El dirigente del PP y delegado del Gobierno en Andalucía reseñó la inversión la destinada al puerto de Algeciras y al puerto de Cádiz, con más de 84 millones de euros, las partidas para los accesos norte y sur del puerto de Algeciras, 1,2 millones de euros para el Nudo de Tres Caminos; las obras de duplicación de la N-IV, (13,2 millones) y que finalizarán en 2018; y otras obras de mantenimiento y Seguridad vial por importe de 21,5 millones de euros.

Por su parte, el representante de la Junta fue muy tajante a la hora de valorar las inversiones recogidas en los Presupuestos . "Si es malo para Andalucía, todavía es peor para Cádiz", sentenció a pregunta de los periodistas en rueda de prensa, añadiendo que "no aparece ni uno de los grandes proyectos que están pendientes con nuestra provincia".

Así, López Gil echó en falta inversiones en carreteras como el nudo de Tres Caminos o la conexión con la factoría de Navantia y denunció que no existen partidas específicas dedicadas a la ITI, a pesar de que "nos han vendido que el Gobierno va a desarrollar hasta 300 millones de euros" y dejó caer la duda sobre si "no hay ITI y no van a desarrollarlo" o el dinero previsto está en "el fondo ordinario que usan para otras actuaciones y está camuflado". Por último, respecto a la inversión naval, también mostró su contrariedad al incluir los presupuestos poco más de un millón de euros para la construcción de un BAM en Navantia, lo que, según López Gil, "no da ni para comprar la chapa".

En la misma línea, Podemos ha señalado el "paso atrás" que a su juicio suponen estas cuentas y ha lamentado que el Gobierno "esté pensando ya en los del 2018 y los califique como los del impulso definitivo", ya que "demuestra que los de este año son ridículos, excluyen y olvidan la provincia" de Cádiz. En una nota, Podemos ha calificado de "ofensa" la "reducción" en la inversión de un 36% en Andalucía y un 31% en la provincia. "El PP vuelve a olvidarse de las zonas más castigadas del Estado, porque cómo es posible que con las cifras de desempleo y precariedad que tiene esta provincia se reduzca la inversión", afirmaron.