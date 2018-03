El concierto dedicado a Germán Álvarez Beigbeder resultó todo un éxito musical

El pasado sábado, en la basílica de Nuestra Señora de la Merced Coronada, tuvo lugar el gran concierto musical de la Cuaresma de este año de 2018. Fue el encuentro de la orquesta jerezana Álvarez Beigbeder, que celebra sus veinte años de vida, junto con el recuerdo al genio jerezano de la música como fue Germán Álvarez Beigbeder en el año en el que se cumplen cincuenta años de su fallecimiento.

La basílica estaba a rebosar, a pesar del mal tiempo -la ciudad sabe valorar a los suyos cuando es necesario- y el concierto fue una delicia en el que se interpretaron marchas de procesión compuestas por don Germán.

La orquesta estuvo dirigida por el jerezano Jaime Merodio. Cuando el programa tenía previsto la interpretación de la marcha 'Mayor Dolor', José María Álvarez Beigbeder, hijo de don Germán, dirigió magistralmente a los jóvenes músicos de la orquesta. Según narra José María Álvarez Beigbeder dirigiéndose a su padre, se trata de "nueve de tus marchas procesionales, que atrevidamente he transcrito para orquesta recordando tus clases de instrumentación y evocando, como no, cuando en estas fechas de Pasión las interpretabas al piano con una cadencia que me emocionaba. Emoción, cariño y elogios, los que recibí de los profesores músicos que te admiran y veneran. Profesores, la mayoría, jóvenes de generaciones muy posterior a tu fin. Ellos, en nombre de su presidenta y alma de la orquesta Magdalena Garrido, me invitaron a clausurar el concierto dirigiendo tu marcha fúnebre 'Desamparo'. ¡Cuántas vivencias en esos cuatro minutos recorrieron mi mente! y cuánto agradecimiento a mi Patrona al tenerla presente y haberle podido brindar esa oración sonora de tu creatividad".