"No se puede condenar a los niños de la zona rural a hacer cada día de 25 a 60 kilómetros"

"No se puede condenar a los niños de la zona rural a hacer todos los días entre 25 a 60 kilómetros diariamente por el capricho de la Junta, del PSOE, de modificar los institutos a los que están adscritos". Con estas palabras la diputada y concejal del PP, María José García-Pelayo, mostró ayer su apoyo a los padres de los colegios de La Paz, Gibalbín, Lomopardo y la Ina que ya han mostrado su rechazo a los cambios que ha realizado la Junta en relación a los institutos de referencia. La responsable popular aseguró que "no es la primera vez que la Junta pisotea el derecho a la educación de los niños de la zona rural. Desde hace años venimos sufriendo los problemas de transporte escolar y se han empeñado en ir desmantelando la educación obligatoria en la zona rural". En este punto, recordó que con las últimas modificaciones, los niños de Gibalbín que hasta ahora continuaban sus estudios en el instituto Almunia, ahora tendrán que hacerlo en Guadalcacín. Además, los alumnos de Lomopardo y La Ina pasarán del Quiñones al instituto de La Barca. "¿Qué intenta el PSOE? Ir liquidando centro educativos, ya que los padres cuando escolarizan a sus hijos no sólo analizan en qué centro harán Primaria sino qué instituto tiene adscrito en Secundaria", apuntó García-Pelayo. En este punto, añadió que estos cambios pueden provocar en el centro de La Paz, cuyos alumnos iban al Seritium y ahora deberá ir al Coloma, que "cada vez se matriculen menos alumnos. La consejera de Educación ya dijo que se mantendrán abiertos los centros que sean necesarios, por lo que a medida que se reduzca la demanda en determinados centros, se cerrarán". "La Junta puede promover una menor matriculación con cosas como estas, modificando las adscripciones", lamentó la responsable popular, pidiendo a la Administración andaluza que "rectifique y respete el modelo de adscripciones que siempre ha tenido la ciudad".

Por otra parte, anunció que el PP mantendrá el lunes un encuentro con todos los directores de centros concertados. En dicha reunión, "volveremos a trasladar nuestro compromiso con la libertad de elección de centro, tanto de educación concertada como pública".