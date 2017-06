"Hay una confianza en Jerez que antes no había"

No lleva reloj y asegura que trabaja "al día" sin pensar demasiado en el futuro. A punto de cumplir su segundo aniversario como primera autoridad municipal, Mamen Sánchez hace balance de su gestión al frente del Ayuntamiento de Jerez.

-El próximo 13 de junio cumplirá dos años como alcaldesa de Jerez y hay quien pensaba que no llegaría al primer año con un gobierno en minoría...

-Creo que decían que no llegaría ni a la primera Navidad. Para que vean. Nosotros mismos nos hemos ido concienciando de que era posible. Si ha sido posible también es gracias a tanta gente, empresas, entidades y asociaciones que han ido sumando. Recuerdo que cuando llegamos empezamos a preguntar a mucha gente "¿qué puedes hacer por Jerez?". Estamos muy convencidos de todo el potencial que puede tener esta ciudad y de que, si cada uno de nosotros aportamos un granito de arena, pues podíamos conseguir pasar de una ciudad que estaba anestesiada y dormida, a una ciudad con unas ganas enormes de emprender una carrera que la sitúe como una ciudad de primera. Creo que hay mucha gente haciendo cosas por Jerez y, en esa suma, todos hemos ganado. Hemos hecho que Jerez esté en marcha y esté dispuesta a arrancar y a competir en la carrera.

-¿Hubiese sido muy complicado con sólo 7 concejales si no hubiese tenido ese apoyo del que habla desde fuera?

-Bueno, fuera y dentro. Es primordial también la implicación del personal y estoy muy satisfecha con la implicación de muchos grupos municipales que han entendido el mensaje de que estos 4 años tenían que ser para aprovechar las oportunidades que se presenten, para hacer de Jerez una ciudad como la que se merece, como la que tiene su marca y su nombre, y deje de estar sin rumbo. Creo que eso lo hemos conseguido.

-En pleno ecuador del mandato, ¿está dónde quería estar o le ha faltado tiempo para determinados asuntos?

-Lo que siempre te falta es que quieres que las cosas sean mucho más rápidas y en este tiempo sí he aprendido que las cosas no son tan rápidas como nos gustaría o queremos. Hoy en una reunión me han dicho que nos hemos acostumbrado a vivir tan acelerados, que las cosas antes tardaban su tiempo y ahora queremos que lo que antes tardaba cuatro años, ahora se haga en tres meses y eso es imposible. Entonces sí es verdad que me faltan horas, días...

-¿Cree que Jerez debe 'vender' más y mejor todo lo positivo que tiene?

-Claro que sí. Yo envidio cuando en las ciudades veo 'presupuesto de Sevilla un millón de euros para promoción'. Nosotros no tenemos dinero para promocionar Jerez y, sin embargo, promocionamos como podemos y gracias a mucha colaboración de medios de comunicación que se esfuerzan por contar lo que se hace y de empresas que intentan promocionarlo. También nosotros tenemos que creernos lo que vale nuestra ciudad. Los jerezanos sentimos, sin duda, orgullo de nuestra ciudad pero si hay un 90%, a veces nos gusta hablar del 10% malo. Y si nosotros queremos promocionar la ciudad tenemos que hacerla muy atractiva y presumir de todo lo que tenemos bueno, que es mucho.

-Como alcaldesa ha vivido también momentos malos como los conflictos sindicales, la no reincorporación de los afectados del ERE... ¿Cuáles han sido sus momentos más duros?

-¿Sabe lo que me ha marcado más? Pues cuando he tenido que ir a asuntos de niños pequeños por circunstancias, por accidente, por muerte natural... Ahí me he implicado mucho como persona y me he llevado muchas veces la implicación a mi casa. Eso es lo más duro, has conocido su situación, su familia... y esos son los momentos que más me han marcado. Indudablemente también la situación de conflictividad la hemos vivido, la hemos tenido que aguantar y hemos sido voluntariamente un gobierno que dijimos que no cedíamos a chantajes. También es cierto que la decisión del ERE fue dura. Pero lo duro al final ha tenido que ser lo acertado porque era un lío muy grande y difícil de poder solventar sin ninguna consecuencia legal.

-Ahora que había calma, llega Hacienda con su informe del presupuesto y revoluciona el Ayuntamiento.

-Es curioso que el gobierno del PP de Rajoy, Hacienda, no ha estado vigilando lo que ha pasado en este Ayuntamiento y ahora, cuando hacemos lo que tiene que hacer un ayuntamiento que es tener unos presupuestos en consonancia con el año que transcurre, pues que ponga tantísimos problemas. Los está poniendo en Jerez y en otras ciudades. Hay que hacer reflexionar no por el Ayuntamiento de Jerez sino por esta tutela excesiva que el gobierno del PP quiere ejercer con los ayuntamientos. Es muy difícil de entender que en esta ciudad los autobuses se estén cayendo, tengamos dinero para comprar autobuses y ahora por una decisión del Ministerio, que quiere que se cumpla un plan de ajuste en un año que no se ha cumplido en 8 ahora, resulta que los jerezanos no puedan tener autobuses. ¿Hipotecamos Jerez por una decisión política de un Gobierno de derechas que es intervencionista? Yo creo que hay muchos municipios que no están dispuestos a aguantar.

-¿Cuál va a ser la prioridad del gobierno local?

-Convencer al Gobierno del PP que esta ciudad necesita esos presupuestos. En eso nos vamos a centrar.

-En relación al informe, ¿ha habido chivatazo como indican desde su partido?

-Parece que ha habido muchos chivatazos. Unos lo disimulan más que otros… Espero que el Gobierno de Rajoy no utilice a sus poderes provinciales del partido para dar información privilegiada. Creo que el respeto a las instituciones es lo primero que tiene que hacer cada institución. Ya hemos visto que algunos no respetan a esta alcaldesa institucionalmente pero espero que el Gobierno no lo haga.

-Tras dos años de gobierno, ¿cómo está la relación con sus socios de investidura Ganemos e IU?

-Es una relación buena y cordial. Estamos agradecidos, a pesar de que no se han incorporado al gobierno para compartir el peso del gobierno, creo que nos une lo que en un principio dijimos cuando apoyaron la investidura: el hecho de que tenemos que aprovechar estos años para darle oportunidades a Jerez y para aprovecharlo. La verdad es que reman mucho más en la dirección que creo que tiene que llevar la ciudad y en beneficio de los ciudadanos que en otro. Aunque haya cosas en las que estamos de acuerdo y otras en las que discrepemos, ya es una habilidad que tres partidos políticos se puedan poner de acuerdo. Y también Ciudadanos ha aportado en muchas ocasiones eso y es enriquecedor.

-¿Y el PP?

- Ya lo estamos viendo. Siempre intentando entorpecer. No han asumido que en el Ayuntamiento hay una mayoría política y social diferente. Cuando ellos fueron tercera fuerza política y Pelayo alcaldesa, no vi al PSOE poner tantas trabas y problemas. Todavía no se han hecho a la idea y entorpecen desde Jerez y desde Madrid. Pero bueno, ya estamos acostumbrados.

-¿Cuáles son las prioridades del gobierno ahora mismo?

-Uf, hay muchas... Lo importante es que entre todos hacemos que Jerez avance y eso es muy importante. Además, hay un proyecto de ciudad y creo que se está marcando. Voy a poner el ejemplo con la plaza Belén. No es cuestión de que se arregle ahora, es que sabíamos que arreglándola podíamos poner eventos, dinamización económica o cultural. La plaza Belén se arregla porque llevamos muchos meses con la Junta hablando de que ese era el sitio idóneo para el Museo del Flamenco. Pero es que el Plan de Movilidad que se va a hacer sobre el casco histórico también tiene que ver con eso. Tenemos que empezar a hacer una potente industria cultural y turística de Jerez y vamos a cambiar la fisonomía y la forma de relacionarnos los ciudadanos respecto a nuestro centro histórico, que es la parte que más se tiene que vender de la ciudad. Pero ¿para que queremos tener eventos durante todo el año? Porque al final esto está dinamizando y creando empresas y empleo. Esa tiene que ser la tendencia aunque tengamos que ir a más y a que esos empleos sean de calidad. Además hay una confianza en Jerez que antes no había. Antes nos parecía un mundo que viniera una empresa, ahora hay una dinámica de mucha creación de empresas. Es necesario creerte mucho, mucho que esta ciudad tiene muchas posibilidades y eso tenemos que contagiarlo a los demás y creo que ya hay muchas personas contagiadas. Jerez está arrancando a correr.

-A nivel de partido, el PSOE acaba de celebrar primarias. Usted apoyó a Susana Díaz y finalmente Pedro Sánchez fue el ganador. ¿Ha hablado con él?

-Pedro me mandó mensajes por Whatsapp las dos veces que vino a Jerez. Él sabe perfectamente cuál es mi opinión. Cuando conoces a los que se presentan es muy difícil elegir, digo elegir porque conoces a los dos, pero yo siempre he tenido la oportunidad de explicarle a uno y a otro el porqué he votado a uno y a otro. Es una cuestión de libertad que tenemos los socialistas de poder elegir.

-Después del verano llegará el congreso local del PSOE.

-Uy, antes queda el regional, provincial...

-¿No piensa entonces en la celebración del congreso local del partido?

-Está muy lejos todavía. No es una cuestión en la que estemos pensando ahora.

-¿No le han animado los compañeros a presentarse a la secretaría local?

-Claro que sí que animan pero no creo que sea el momento de eso. Depende de muchísimas cosas y cada día tiene su afán, como decía Alfonso Perales.

-Si le parece lejano el congreso que es dentro de unos meses, entonces no le pregunto si se ve como candidata a la Alcaldía en dos años...

-Ahora mismo hay una aceptación por parte de la ciudadanía del esfuerzo y de las ganas que le está poniendo este gobierno a lo quieren los jerezanos y es que le resuelvan los problemas. En estos momentos soy la alcaldesa de Jerez y voy a hablar por lo que es hoy, me gusta siempre situarme en el día.