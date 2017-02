El conflicto de las adscripciones aumenta de temperatura

Las oficinas de la delegación territorial de Educación de plaza de Mina en Cádiz amanecieron ayer bloqueadas con pegamento en un acto relacionado con el conflicto de las adscripciones educativas de los colegios de la zona rural de Jerez. De hecho, horas antes ya se habían colocado pegatinas a la entrada de otra de las sedes en las que, presuntamente, padres de alumnos de La Ina mostraban su protesta en las que hacían referencia a su caso. En concreto, se leía 'Padres de La Ina', 'Con nuestros hijos no se juega' y 'Belizón dimisión'. Este boicot llegaba un día después de una concentración en la misma plaza de Mina, organizada por las ampas de La Ina, Lomopardo, La Paz y Gibalbín por estos cambios de instituto de referencia.

Si bien a las nueve de la mañana ya se había restablecido la normalidad, la delegación rechazó ayer "cualquier tipo de coacción" y se volvió a insistir en que las cifras que manejan los padres por el cambio de centro de hasta 60 kilómetros de desplazamiento diario no son correctas. "De Rajamancera al IES Fernando Quiñones -a la entrada de Jerez- hay 15,9 kilómetros y de Rajamancera al IES Vega del Guadalete -en La Barca- hay 7,9, la mitad de kilómetros", señalaban. En el caso de La Ina, cifraba el desplazamiento hasta el Quiñones en "13,7 kilómetros, y al Vega del Guadalete, en 9,9 kilómetros".

El consejo escolar de La Ina ha sido citado hoy a una reunión con la delegación territorial

La Ampa del colegio de La Ina se desmarcó ayer de estos actos e incluso advirtió de que "nos puede hacer daño, ésta no es la manera de protestar". Eso sí, igualmente lanzaron un mensaje tanto a la delegación de la Junta como al Ayuntamiento. "Vemos incoherente que los políticos, sobre todo los de Jerez, se llenen la boca diciendo que desean promover la zona rural, que no se marche la gente de aquí, y al final no nos apoyen".

Hoy jueves, el consejo escolar acude a una reunión en Cádiz aún sin tener muy claro qué temas se van a tratar. "Nos lo dirán allí mismo, no sabemos si es para aclarar algo de las adscripciones. Nosotros llevamos tiempo pidiendo diálogo a Juan Luis Belizón, el mismo que nos pidió él cuando protestamos por el asunto del transporte escolar el año pasado", señalaban desde la Ampa.

Por su parte, la delegación volvió ayer a insistir en que la reorganización del mapa escolar "se ha realizado de un modo equitativo, evitando saturaciones y garantizando la continuidad de los proyectos educativos", basándose en criterios "objetivos y priorizando la calidad". Incluso, como respuesta a las protestas, ahondó en que "no existe otro motivo detrás de estos cambios, tal y como se está manifestando por parte de diferentes entidades y colectivos". Educación calificó la información que se está trasladando de "totalmente sesgada, puesto que ningún estudiante de las pedanías de Jerez va a tener que realizar un trayecto diario superior al legalmente establecido".

El delegado territorial acusó a los padres que han tomado la deriva de "la coacción" de dar un ejemplo negativo. "La administración hace un esfuerzo por inculcar valores como el respeto, la comprensión o la resolución de conflictos de manera pacífica". Asimismo, recordó que "la adscripción de un centro garantiza una plaza escolar, pero no obliga a las familias".