Un conflicto vecinal llega a las puertas del Consistorio

En una de las noches más fría de Jerez de los últimos años, en la que se sintieron casi unos tres grados bajo cero, un grupo de okupas del residencial Calipso, en la zona Sur, acampó a las puertas del Ayuntamiento para denunciar que "Emuvijesa nos desahucia", contaba Benito Fernández, uno de los afectados. El 'calentón' surgía tras dos sentencias que les obligaban a abandonar las viviendas en 15 días. En total, en esta urbanización promovida por la Empresa de Vivienda hace algo más de un lustro hay ocho domicilios en los que se habita por el procedimiento de la 'patada en la puerta'. Los afectados aseguran que el Ayuntamiento les deja en la calle. Algunos de ellos provienen del número 50 de Puertas del Sur, un caso de desahucio de vivienda protegida por impago. Hay que subrayar que el Ayuntamiento negoció en aquel caso con la sociedad propietaria de los bloques, pues por el hecho de ser repartidas por Emuvijesa, las casas no tienen por qué ser de titularidad pública, sino que cuentan con un interés social en su entrega. Son, por así decirlo, VPOs privadas.

Si bien aquel caso movilizó al Ayuntamiento y a Emuvijesa para buscar una solución a los impagos -se condonaron deudas, por ejemplo-, en esta ocasión ha primado la denuncia de los legítimos habitantes de las casas, los propietarios e inquilinos, que llevan tiempo denunciando un 'mal proceder' de estos okupas, sobre todo de los que llegaron hace pocos meses. De forma anónima, denuncian continuas amenazas e insultos contra ellos cuando han tratado de recriminar conductas poco cívicas en la comunidad. La lista de estos actos del acoso vecinal que denuncian es larga. Hay quien llega a declarar que ha oído cómo decían preferir habitar un bajo porque les iba a ser más sencillo "vender drogas. Decían que iban a poner plantaciones de marihuana en las terrazas". Otras denuncias han llegado a los tribunales. "Hay vecinos, los vecinos buenos digamos, que han tenido que dejar sus casas por miedo a las represalias", cuentan desde el vecindario. Incluso, aseguran que la empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento para contener este tipo de actos en el edificio contempló la entrada de un grupo de personas con machetes y hasta una pistola en lo que, consideran, tenía la apariencia de "un ajuste de cuentas".

Los propietarios están asustados. "Han formado un 'ghetto', son muy conflictivos tanto ellos como los que suelen ir a visitarlos", resumen aquellos que se han puesto en contacto con este medio para tratar de 'atenuar' el efecto de la protesta de los okupas ante el Ayuntamiento. "Y que no vayan diciendo que pasan necesidades, que algunos tienen cochazos y llevan ropa de marca. Si de verdad no pudieran pagar, ¿crees que iban a tener la vida que llevan?", insisten.

Por su parte, Fernández explica que no existe conflicto con los vecinos y que simplemente piden una vivienda digna que puedan pagar. Asevera también que su pareja no participó en la sentada ante el Ayuntamiento porque "no sé si está embarazada" y prefiere evitar riesgos. Pocos después de montar la tienda de campaña, cercana la medianoche, la Policía Local les instó a que la desmontaran "por desorden público". Finalmente, se tuvieron que apañar con unas sillas de playa y "tres mantas debajo de un naranjo".

Por otro lado, Emuvijesa y la delegación de Acción Social señalaron que la situación de Calipso es "una ocupación ilegal de viviendas y una alteración de la normal convivencia de las personas que han adquirido las casas conforme a la legalidad", subrayando que algunas se vieron obligadas a "renunciar a ellas debido a la situación creada". Eso sí, insisten en que "se está estudiando la situación social de estas familias" que han ocupado las casas y tratarán "de ayudarlas", si bien ello en cumplimiento de los trámites pertinentes. "La vivienda no es para el primero que llega, sino para el que más la necesita, y para ello está el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda".

Hay que recordar que el Ayuntamiento ya puso encima de la mesa una renovación de los criterios para el acceso a este registro a través de los que se conceden los derechos para entrar en una VPO, pues los gobiernos anteriores han primado la antigüedad entre aquellos que cumplían las condiciones mínimas, así como, en muchos casos, realizaron sorteos ante notario.