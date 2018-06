"La confluencia será flexible"

La coordinadora regional de Podemos, Teresa Rodríguez, se mostró ayer confiada en que su formación e Izquierda Unida, junto a otras fuerzas de izquierdas y otros colectivos, puedan cerrar un acuerdo para concurrir juntas a las elecciones municipales de 2019 no solo en Jerez sino en buena parte de la comunidad autónoma. No en vano, ambas formaciones iniciaron meses atrás unas conversaciones que actualmente se están centrando en un acuerdo programático para, con posterioridad, empezar a hablar de posibles candidatos. Ahora bien, el proceso negociador ya cuenta con un marco autonómico tras el preacuerdo suscrito la pasada entre ambas formaciones para concurrir en confluencia a las próximas autonómicas que, si no hay adelanto, deberían celebrarse en el primer trimestre del año próximo.

Teresa Rodríguez, que compareció públicamente ayer en la sede de la formación morada junto a la parlamentaria Mercedes Barranco para exigir al gobierno autonómico un cambio en su política medioambiental, alabó el trabajo realizado por el partido en Jerez y mostró su confianza en los buenos resultados de la confluencia. "Nuestra organización ha dado muestra de una enorme madurez en estos años y estoy convencida de que los resultados van a ser sorprendentes en esta ciudad", dijo Rodríguez.

La portavoz parlamentaria explicó que ahora se inicia un recorrido por los círculos locales para explicar el acuerdo entre ambos partidos y empezar a buscar el máximo consenso posible -precisamente ayer, el líder de IU, Antonio Maíllo, estuvo en Cádiz dentro de esta ronda de contactos que mantendrá con las asambleas locales en las próximas semanas-. Ahora bien, Rodríguez afirmó que no se forzarán los acuerdos. "La geometría va a ser variable; no puede ser en ningún caso imposición. Se hará comarca a comarca; la confluencia debe ser eso, una herramienta que siempre sume. Desplazarnos a los territorios, con la gente que construye Podemos para explicar la confluencia", explicó.

Por ello incidió en que habrá "flexibilidad" en la marca que se elija en cada municipio para concurrir a las municipales, tal y como se hizo en los comicios de 2015 donde la formación morada participó bajo distintas siglas -en Jerez fue decisiva su presencia en la creación de la agrupación de electores Ganemos Jerez, aunque luego acabara distanciándose de ella por discrepancias surgidas en torno a la posibilidad de entrar a formar parte del gobierno local del PSOE-. La líder autonómica razonó: "La flexibilidad en las siglas es una virtud, no es un lastre; supone un mayor acuerdo y adaptarnos a las nuevas fórmulas. En Podemos hemos tenido fórmulas flexibles; lo importante aquí es encontrar un paraguas común y ser flexibles en las formas".

Ahora bien, insistió en que, por el momento, su formación ha marcado una línea roja: no se entrarán en gobiernos de coalición con el PSOE sino que solo se apoyarían investiduras para que "no gobierne el PP". "Ya lo hemos demostrado; Sevilla, Marbella, Jerez, Córdoba… no nos hemos integrado en los gobiernos pero nuestro voto de investidura ha permitido negociar política a política", dijo.