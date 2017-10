El consejo da carpetazo a la pretendida carrera oficial

Prosiguen las conclusiones y los análisis tras el pleno extraordinario de hermanos mayores celebrado el pasado lunes en el que se rechazó el proyecto de la nueva carrera oficial de la Semana Santa para el próximo año 2018. Es el caso del presidente del consejo directivo de la Unión de Hermandades, Dionisio Díaz, que, una vez pasado el momento de la decisión, ofrece sus primeras impresiones sobre la decisión tomada por la asamblea que aglutina a los cofrades que presiden las distintas hermandades de Jerez.

En este sentido, Díaz, en un principio, quiere resaltar que "desde el comienzo del pleno se notaba que los hermanos mayores eran conscientes de la importancia de la decisión que se tenía que tomar en aquel pleno".

Una vez presentado un informe por parte de la mesa que presidía la reunión, se dio paso al audiovisual en el que se pudo observar el nuevo trazado de la carrera oficial que nacía en la ya conocida plaza del Banco para llegar hasta la Catedral jerezana. Posteriormente, se dio paso a un debate en el que participaron los hermanos mayores y en el que surgieron dudas como el acompañamiento de devotos que van tras los pasos de las cofradías. La cuestión era si se había pensado en estas personas a la hora de diseñar el nuevo itinerario.

Dionisio Díaz aclara que en medio del debate se sugirió "la posibilidad de seguir trabajando por una nueva fórmula que pueda contentar a todos. Un nuevo itinerario que propiciara un mayor consenso".

Sin embargo, en este sentido y como ya adelantábamos en la edición de ayer de este periódico, el presidente es tajante: "Por nuestra parte, ya hemos trasladado todo lo que teníamos que decir. Si un grupo de hermanos mayores quieren trabajar en este asunto por supuesto que podremos llevarlo a otro pleno para exponerlo a votación. Pero mi consejo, de momento, aparca este asunto", afirma.

La conclusión de Díaz tras lo ocurrido en las últimas semanas, es la de "seguir trabajando por y para las cofradías de Jerez. No pienso dimitir como se ha comentado por ahí. Siempre tuvimos claro que acataríamos las decisiones del pleno y si no ha salido adelante la propuesta pues no pasa absolutamente nada".

En cuanto a las bajas que ha sufrido el equipo de colaboradores dentro de la sede de Curtidores, el presidente afirma que "todavía no he pensado en nada al respecto. Hemos acabado con el proyecto. Ahora nos toca un fin de semana bastante importante como es el besamanos magno y cuando salgamos pues comenzaré a plantearme si habrá refuerzos en el equipo de trabajo".

Por su parte, el consejo ahora toma otras líneas de desarrollo. "Hay mucho interés por llevar a cabo el antiguo proyecto de una exposición permanente de las cofradías. Así me lo ha trasladado Mamen Sánchez, alcaldesa de la ciudad. Y ya se está buscando un sitio donde pudiera acogerse la muestra. Por otro lado, tenemos el compromiso del ministro Dastis por prestar su ayuda para conformar el dossier necesario para promover a nuestra Semana Santa como de Interés Turístico Internacional", concluye.