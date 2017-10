"El consejo está para defender a las cofradías"

Posiblemente las redes sociales han traído mucha más participación a la sociedad actual. Hoy en día, un simple comentario en una cuenta de las grandes aplicaciones que narran las vidas de los demás podría convertirse en un auténtico terremoto.

El ciudadano de a pie tiene ahora las herramientas para ser mucho más participativo en este mundo tan global en el que poco trecho queda para que un Domingo de Ramos tenga la misma analogía con la fiesta de la salchicha en Munich que con la solemnidad de Pentecostés. Todo está más próximo y correlacionado.

Las redes están para opinar. Y cualquiera lo puede hacer. Pero también es cierto que existen voces y opiniones. Y también voceros. Se puede decir lo que uno quiera en una cuenta de twitter pero partimos de la base de que para sentenciar hay que conocer. Y nadie que no conozca a Francisco Garrido Arcas podría decir ni 'mu' en esto de las cofradías.

La redacción cofrade de este medio ha investido a este cofrade de largo recorrido como el hombre de la 'triple corona'. Hermano mayor de su hermandad de la Amargura, pregonero de la Semana Santa de Jerez y presidente del consejo local de Hermandades y Cofradías. Por tanto, se parte de la base de que opina alguien a quien hay que tener en cuenta.

Francisco Garrido observa con cierta melancolía el debate surgido en las cofradías los últimos meses. Con cierta distancia. "Yo digo que estoy en los cuarteles de invierno. Y sólo participo en las cofradías cuando alguna de mis hermandades me necesita para algo. Ahora presido la comisión para la salida extraordinaria de mi Virgen de la Amargura. Me he criado en la calle Medina y en la calle Colón. Y fíjate si soy de la Amargura que cuando se eleva el paso en la iglesia cada Miércoles Santo veo cómo se levanta mi vida entera", afirma.

Paco presidió el consejo entre los años 1993 y 1997. Fueron años duros. De cambios profundos. "Hicimos los palcos de madera que ahora tenemos, gracias al Ayuntamiento. Y quitamos esas telas rojas que rodeaban las sillas en la Rotonda y que prestábamos al Consistorio para las fiestas de San Antón. Nos las devolvían con olor a caballo", apostilla socarronamente Garrido. Pero fueron también años entrañables. "Todavía nos reunimos una o dos veces al año aquel equipo que dirigí y a los que nos llamaron los hombres grises". Eran buenos gestores. Gente preparada, comprometida, cofrades que dieron todo por enaltecer a las cofradías. Más apartados del capirotismo, fuera de la pomada, tecnócratas. Gente seria. "Nunca pensé que fuera presidente. Me llamó Don Rafael Bellido para formar parte de una terna, y había gente más capaz en aquella tripleta, como Paco Barra. Pero inesperadamente salí yo. Y tuve que nombrar un equipo casi de manera improvisada", recuerda. Antonio Morales Moreno, José Luis Delgado, José Manuel Salido o Tomás Clemente Labrador. "Y un delegado episcopal que recordaremos siempre: D. Ángel Romero Castellano", afirma Garrido Arcas.

Ahora los tiempos han cambiado. Han pasado veinte años desde que Garrido Arcas entregara la clave que, para información de algunos que opinan, quizá sin saber, por aquella época estaba en la calle Sevilla. Y no en Curtidores. "Falta quizá preparación en todos los niveles. No soy muy optimista porque observo como la gente con una preparación sobrada, que las hay en las cofradías, no quieren comprometerse. Y eso me preocupa", afirma Garrido Arcas.

Las cofradías forman parte de su vida, aunque ahora observe el panorama desde la atalaya de su experiencia. "Lo de la carrera oficial no me ha gustado cómo se ha gestado, ni como cofrade ni como ciudadano. Pero también entiendo que ellos tendrán sus motivos. Muchos me preguntan y me dicen que si yo puedo hacer algo. Por supuesto que yo ya estoy fuera de juego. Pero el hecho de que haya ceses y dimisiones en tan pocos días, es que hay algo que no funciona, lo cual me apena profundamente", apostilla. Atrás queda ya esa carrera oficial casi mítica que Garrido Arcas recuerda con las palabras de Montero Galvache, "le llamaba la curva de la expectación. Aquello era verdaderamente bonito. Es mi opinión personal".

El consejo se debe al pleno de hermanos mayores. "A mí me eligieron ellos. Te debes a la obediencia del obispo, pero tienes que estar siempre al servicio de los hermanos mayores". En cuanto al poder municipal que también ha ido en los últimos años de la mano de los consejos y juntas de gobierno, Garrido es claro y directo. "El Ayuntamiento nos debe a nosotros mucho más que nosotros a ellos. Hay que colaborar; por supuesto. Pero siempre sin perder la brújula porque las cofradías siempre estarán ahí. Los gobiernos locales hoy están unos y mañana otros", señala. Y un consejo a Dionisio Díaz de un cofrade que también tuvo sus momentos malos desde el consejo. "No sabría que decirle. Desconozco las interioridades. Pero sí le digo que aquí estoy para ayudarle en lo que necesite", concluye Francisco Garrido Arcas.