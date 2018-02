El consumo de combustibles sube un 4% en la ciudad durante enero

Tras diez años de caída en el consumo de combustibles Jerez ha iniciado el año con un sensible incremento, según indica el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la provincia, Ángel Zamorano. El pasado mes de enero cerró con un incremento del 4% en la venta de combustibles en la ciudad, algo que ha dejado un poso de esperanza en un sector especialmente castigado por la crisis. "Si no hay dinero para muchas cosas para echarle gasolina al coche mucho menos", señala Zamorano.

Fue a partir de 2008 (tras la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007) cuando los efectos de la crisis se dejaron notar en las gasolineras con toda su crudeza. "En ese año la mayor parte de las gasolineras comenzaron a vender un 40% menos de combustible al año. Algunas de ellas incluso hasta el 50%. Fue un golpe duro que provocó reajustes de la empresas y que las contrataciones se vieran comprometidas".

En la ciudad se consumen unos 125 millones de litros de combustibles al año

Desde entonces, el consumo de combustible en Jerez (diésel y gasolina, y en este orden) se ha visto, más que parado, aletargado. A lo largo de estos años de crisis ha habido caídas incluso y algunos leves repuntes. Pese a todo, este mes de enero ha traído una dosis de satisfacción a un sector realmente castigado. En la actualidad, en Jerez hay medio centenar de gasolineras que dispensan una media de 2,5 millones de litros de combustible al año. Esto viene a suponer que el consumo anual de carburantes en la ciudad es de entre 120 y 125 millones de litros. De este dato se desprende que el gasto medio por jerezano es de 589 litros al año. Lógicamente ahí entran tanto los turismos como los vehículos de mayor tamaño.

Curiosamente, no se contemplan los grandes transportes, es decir, los camiones, ya que estos tienen prohibido el acceso a las ciudades, lo que provoca que los repostajes se lleven a cabo en las estaciones de servicio ubicadas en las carreteras. Lógicamente se trata de una fuente de beneficios de la que se priva a las gasolineras ubicadas en el casco urbano. Pese a todo, los años dorados de las estaciones de servicio no han vuelto. Los ejercicios más boyantes tuvieron lugar cuando el 'boom' de la construcción provocaba que el tránsito de mercancías (especialmente áridos) por la provincia, e incluso desde provincias aledañas, llenara de camiones las carreteras. El repostaje de un camión (en ocasiones hasta con 500 litros de combustible) no tiene absolutamente nada que ver con el de un vehículo familiar. El beneficio de la estación de servicio es mucho mayor.

En la actualidad el sector sigue batallando contra las gasolineras 'low cost'. "Tan sólo le pedimos a las Administraciones que los mismos requisitos que se nos exigen a nosotros se les pidan a ellas. Es decir, debe haber una persona para atender pues un usuario mayor o con movilidad reducida tiene derecho a ser surtido de combustible. Igualmente, alguien debe estar pendiente para que en caso de un accidente en forma de fuego se puede actuar con rapidez y diligencia". "No debemos olvidar -apunta Ángel Zamorano- que estamos inmersos en una sociedad que está envejeciendo y que este tipo de servicios deben estar a la orden del día". No en vano este empresario se enorgullece de que buena parte de su clientela son conductores de edad que acuden a sus estaciones de servicio porque saben que no van a tener que bajarse del coche, lo que les supone "una verdadera comodidad".

Pese a todo, el sector sigue intentando recuperar el terreno perdido, "que ha sido mucho". No en vano lo que las gasolineras de la ciudad están haciendo estos últimos años es ir minimizando ese retroceso brutal que se produjo hace diez años, cuando se acabaron los años felices y la realidad llegó de forma brutal en forma de recesión económica.