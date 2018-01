Un corral, pero no de comedias

Si en la mañana de ayer usted hubiera sintonizado Onda Jerez en su televisión a eso de las doce de la mañana o se hubiera atrevido a entrar en el Ayuntamiento, habría presenciado un espectáculo lamentable. Por momentos, el pleno, el máximo órgano de representación de los jerezanos, se convirtió en lo más parecido a un corral, y no precisamente de comedias, donde primó la falta de respeto entre compañeros de corporación. Y lo peor es que ocurrió en un debate sobre un asunto tan sensible y preocupante como es la violencia de género.

El contexto se produjo a resultas de una proposición del PSOE para exigir al Gobierno de la Nación que dote del crédito necesario para poner en marcha las medidas incluidas en el Pacto Nacional contra la Violencia de Género que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre.

Ya se presumía que el asunto iba a conllevar un agrio debate donde el PP se encargaría de defender la gestión del ejecutivo de Mariano Rajoy y el resto de cuestionarlo. Sin embargo, el tono del cruce de reproches fue in crescendo hasta alcanzar niveles infames. Bien es cierto que Isabel Paredes (PP) interrumpió en numerosas ocasiones las intervenciones de buena parte del resto de portavoces, aunque eso no justifica lo que ocurrió en el debate. En un momento que hablaba la edil de Igualdad, Carmen Collado, su compañero José Antonio Díaz hizo un comentario fuera de micrófono dirigido a Paredes. Inmediatamente, la aludida pidió la palabra para exigir una disculpa y una reprobación ya que aseguraba haber sido objeto de un "comentario machista" porque la había llamado "inútil". Este extremo lo negó Díaz quien tomó la palabra para alegar que utilizó ese calificativo para referirse al anterior gobierno del PP. Ahora bien, el edil, lejos de rebajar la tensión, arrojó más leña al fuego siguiendo el estilo del 'y tú más' asegurando que el PP le había "insultado" a Collado sobre su "inteligencia".

Previamente, la delegada de Igualdad también había contribuido a acrecentar la crispación cuando en uno de los turnos de palabra concedidos al PP intervino Antonio Saldaña en lugar de Isabel Paredes. La edil del gobierno le espetó: "Le voy a tratar con más cariño a partir de ahora porque me parece muy triste que en su grupo tenga que salir el hombre a defenderla y a dar argumentos".

Finalmente, y haciendo un reproche generalizado, la alcaldesa acabó encauzando el desarrollo del debate para que los participantes se ciñeran al contenido de la propuesta. Así, se mantuvieron los reproches de los grupos a la falta de presupuesto para la puesta en marcha del Pacto contra la Violencia de Género mientras que el PP alegó que aún no se ha podido aprobar las previsiones contables del Estado de este ejercicio pero que Hacienda tiene previsto acometer modificaciones presupuestarais para poder llevarla a cabo. Paredes aprovechó para reprocharle al gobierno local no solo la falta de ejecución de buena parte del presupuesto municipal en materia de igualdad sino también por una reducción en el borrador de presupuesto para este ejercicio, que está pendiente de aprobarse. Al final, y a pesar de un debate tan agrio, la propuesta salió adelante por unanimidad corroborando así que fue una confrontación estéril, gratuita e injustificada para un tema tan sensible.

Sin embargo, el rifirrafe no quedó ahí porque en un punto posterior se volvió a aludir al episodio ya que los ediles Jaime Espinar y Antonio Saldaña volvieron a exigir que Díaz se disculpara con Paredes. De hecho, Saldaña le reprochó al resto de grupos, salvo a Ciudadanos, que no hubieran censurado al concejal del gobierno. "El machismo no entiende de izquierdas y derechas; lo que deberían hacer es criticar cuando se insulta a una compañera de corporación", dijo. En cambio, del portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, recibió un reproche: "Usted me llamó sinvergüenza y chorizo y todavía no he recibido ninguna disculpa".

Este asunto pudo ser una anécdota pero fue lo más destacado de otro pleno falto de contenido. En este órgano municipal sigue imperando el debate nacional sobre el local y, por desgracia, las malas formas siguen teniendo su hueco.