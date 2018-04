"Hay que coser con mucho arte"

Entre alfileres, agujas y un mar de telas, Luisa Reyes se posiciona como finalista en la primera edición del concurso televisivo que arrancó el pasado 12 de febrero y es emitido por TVE y presentado por Raquel Sánchez Silva los lunes a las 22,30 horas.

'Maestros de la Costura' busca poner en valor los oficios de la industria textil mostrando el proceso entero de elaboración de diferentes prendas de vestir, teniendo como vocación la recuperación de la artesanía de la moda desde la televisión para contribuir a reforzar una de las principales industrias del territorio español. La costurera jerezana comenta que lleva desde los 14 años entre patrones acompañada de su madre, convirtiéndose en una enamorada de la confección. "Mi familia siempre ha cosido. Mi abuela, mi madre, mis tías. Yo he aprendido de ellas, fijándome bien en todo lo que hacían hasta que me apunté por las tardes, mientras no estaba estudiando, al corte de mi barriada porque quería aprender", explica Reyes.

Hoy día, Luisa es profesora del taller de corte y confección en la asociación vecinal de la barriada de Vallesequillo desde hace tres años. "Tengo alumnas desde los 24 hasta los 60 años. Antes tenía mujeres solo del barrio, pero ahora después del programa vienen de todas las barriadas de Jerez. Les enseño los patrones básicos que yo he aprendido toda mi vida y a raíz de ahí, si alguien quiere hacer algo especial, buscamos los patrones por Internet o lo sacamos entre todas. Hay gente que ha venido embarazada y ha salido con la canastilla hecha completa", comenta la concursante jerezana. Apoyada por toda su familia, Luisa apuesta por el amor por la costura para llegar a la final del taller de 'Maestros de la Costura', donde diseñadores como María Escoté, Lorenzo Caprile y Alejandro Gómez Palomo evalúan la creatividad, la rapidez y la maña de cada uno de los aspirantes. "Ser concursante del programa ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido muchísimo de todos ellos y sobre todo, de los diseñadores españoles que han ido pasando cada lunes por el taller además de las clases que hemos recibido en el IED Madrid. De caprile he aprendido a ser exigente conmigo misma y a ser perfeccionista, de Palomo he sabido empaparme de la extravagancia de todos sus diseños y a ser arriesgada en todo momento y con María he aprendido a saborear la alegría que te da la costura", señala Reyes.

Inspirada en los diseños de la diseñadora andaluza Vicky Martín Berrocal, Luisa se declara como apasionada de la moda flamenca, siendo uno de sus retos profesionales presentar su colección en la próxima pasarela flamenca de Jerez. "La moda flamenca es mi vida. Me encanta ver como avanza y cómo mis propias manos hacen que una mujer luzca un buen traje de volantes por el real de la feria. Mi sueño es que mi ciudad vea mis diseños desfilar por la pasarela flamenca y ver que lo he podido conseguir con mucho esfuerzo y dedicación", explica la costurera.

La finalista jerezana asegura que recibe mucho apoyo de sus propios paisanos y de su ciudad natal desde que su alegría llegó al nuevo taller de confección de TVE. "Yo me veo muy apoyada por Jerez y por los jerezanos, y la verdad es que es un orgullo que te digan que estoy dejando a mi tierra. Para Jerez es muy importante que una persona lleve su nombre por bandera y yo la llevo en mi boca por todos lados", comenta. Luisa afirma que se ve ganadora desde el primer día que comenzó como concursante aunque entiende "que hay mucho talento y nivel a estas alturas del programa". "Yo no tengo nada de patronaje, pero cuento con mi experiencia, mi dedicación y las ganas, y sobre todo, con todo lo aprendido durante este tiempo en el taller".

Entre diferentes diseños y tejidos, Luisa deja su especial forma de confeccionar las prendas en cada uno de los patrones. "Hay que coser siempre con un poquito de arte, así las cosas salen muchísimo mejor. Hay que arriesgarse para brillar", concluye. Próximamente veremos si una jerezana se convierte en la mejor diseñadora amateur del territorio español.