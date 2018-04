Las crías de lince ibérico se presentan en sociedad

El Zoobotánico cuenta ya con tres nuevas crías de lince ibérico que pertenecen al Plan de Cría en Cautividad iniciado en Jerez el pasado año 2001.

Los cachorros, nacidos hace diez días durante la madrugada del pasado domingo 8 de abril, han sido presentados en sociedad durante la mañana de ayer. La visita contó con la presencia de los medios de comunicación, el teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Díaz, la directora del Zoobotánico, Ana Timermans y el biólogo conservador del parque, Iñigo Sánchez. La presentación de las crías ha sido a través de las cámaras de vigilancia debido que hasta que no hayan cumplido el primer mes de vida, no se realiza el primer chequeo con el que se comprueba el estado de salud, el peso adecuado que deben tener para su edad y el sexo, puesto que el contacto humano se reduce al máximo posible para que no pierdan su carácter salvaje y puedan ser reintroducidos en la naturaleza sin estar habituados al hombre. Sus padres son 'Castañuela' e 'Hidrógeno', una pareja reproductora que mantiene el parque desde hace varios años y que ya cuenta con descendencia viviendo en libertad. Su madre, de 12 años, es la única que se mantiene en el parque con fines reproductivos, siendo este su noveno parto y cuarto consecutivo en el Zoobotánico. El padre, de 7 años, permanece actualmente en una instalación contigua para dar la máxima tranquilidad a la hembra, ambos dentro de las instalaciones del Área de Reproducción de Especies Amenazadas, una zona no visitable del parque, situada junto al recinto abierto al público donde se encuentra 'Saliega', abuela de las crías y conocida por ser la primera hembra de lince ibérico que se reprodujo hace tres años en el Zoobotánico. "El destino de estos cachorros si salen adelante, que esperemos que si porque la hembra lo está haciendo muy bien a pesar de ser ya una hembra madura, también irán para reintroducción, que es la finalidad de estos programas de conservación de especies amenazadas", explica Iñigo Sánchez, biólogo conservador del parque.

El Plan de Cría en Cautividad del lince ibérico se inició en Jerez en el año 2001 con los primeros cachorros capturados en libertad. "Trajeron las primeras crías del campo en el año 2001 y 2002, y a raíz de esos primeros animales que se sacaron de su hábitat natural, se comenzó a trabajar con la reproducción en cautividad de la especie, aunque no fue hasta el año 2004 cuando se constituye como programa oficial, gestionado por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente", añade Sánchez.

Un total de 10 linces han nacido en el Zoobotánico dentro del Plan de Cría en Cautividad, de las cuáles 3 de ellas ya están en libertad en Sierra Morena y en los Montes de Toledo. El biólogo conservador del parque señala que el estado de conservación del lince en España "está bastante mejor que hace unos años". "Se puede decir que ha salido de la UCI, pero todavía sigue en peligro de extinción y no podemos bajar la guardia. Hace poco más de 10 años quedaban menos de 100 ejemplares en libertad y actualmente contamos con unos 500".

Desde la dirección del Zoobotánico aseguran que "es un programa reconocido internacionalmente por el gran éxito de conservación". "Se ha hecho un gran esfuerzo y el personal del parque está muy volcado en estos asuntos, el compromiso es muy alto", comenta la directora del Zoobotánico, Ana Timermans. El mes que viene se realizará la primera revisión médica de las tres nuevas crías, donde se conocerá el sexo de cada una. Una vez cumplidos los siete meses de vida, se llevará a cabo la reintroducción de los cachorros en la naturaleza, al igual que ocurrió con sus hermanos Mosto, Nitrógeno y Neón.

El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Díaz, ha destacado las labores efectivas del parque en cuanto al servicio de las especies amenazadas y señala que "el Zoobotánico más allá de ser un zoo al uso, es pionero en los programas de conservación y tiene un valor añadido muy importante", concluye Díaz.