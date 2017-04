Los criminólogos, en busca de ideas para emprender tras salir de la universidad

"Yo pensé al entrar en Criminología que mi salida sería opositar, porque no sabía que descubriría un mundo nuevo". De esta forma habla de su profesión Elena Oliva, una criminóloga que se graduó hace tres años en la UCA. Junto a su compañera Evelin Robles, también antigua estudiante en el campus de La Asunción, ha recibido el premio de Sociedad Española de Criminología a la Innovación por un trabajo sobre la especialización en el trabajo individualizado con presidiarios en busca de su reinserción. Ambas fueron ayer ponentes en la jornada denominada 'Emprendimiento ultrarrealista' que albergó el salón de actos de la institución académica en el marco del ciclo 'Ágora de Seguridad UCA-Eulen'. Por allí pasaron una decena de recién graduados que han destacado en diversos ámbitos, todo un reto teniendo en cuenta que es una carrera nueva, por lo que se enfrentan al mercado laboral sin precedentes de especialistas.

La cita de ayer tenía en mente "dar a conocer a los actuales estudiantes las posibilidades que tienen al acabar. Se tienen que ir abriendo hueco enseñando a la sociedad lo que son capaces de hacer, de emprender, porque hay muchas opciones más allá de opositar, como puede ser realizar investigaciones privadas, peritajes, desarrollo de aplicaciones móviles para la prevención o investigaciones académicas", contaba ayer María José Rodríguez Mesa, coordinadora del Grado en Criminología de la UCA. "El campo es amplio, lo que hay que tener es imaginación".

La jornada se desarrolló desde por la mañana hasta casi el cierre del centro en sesiones que fueron concienciando a los alumnos. "En la UCA llevamos 20 años trabajando en esta materia y fuimos de los primeros del país en incorporarla como una carrera. En los años anteriores ya teníamos títulos de experto, de dirección en seguridad o de prevención de delincuencia juvenil. Y actualmente nos distinguimos por la especialización de los criminólogos en el campo de la seguridad. Por las características de nuestra provincia, que se ubica en una zona fronteriza, hay más necesidades en materias como tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales", enfatizaba Rodríguez Mesa.

Otro de los ex alumnos que ofreció una de las conferencias fue Diego Maldonado, que se graduó hace sólo dos años y que gracias a una revista especializada consiguió que una investigación de su cosecha haya obtenido en menos de un año 350.000 visitas. "Es uno de los artículos más leídos de 'Criminología y Justicia', una publicación que permite a los que estamos empezando que demos a conocer nuestro trabajo. El mío está dedicado a conocer si las conversaciones de 'whatsapp' son aceptadas o no por los tribunales como prueba en los procesos penales", señalaba. "En mi ponencia explico que se pueden hacer muchas cosas al acabar la carrera, y que si están interesados en la docencia, que no esperen al último curso para publicar sus trabajos académicos. Que se interesen desde antes".

Precisamente fueron los responsables de la citada publicación, 'Criminología y Justicia', los encargados de abrir la jornada. Se trata de un grupo de jóvenes barceloneses que animó a los estudiantes a realizar sus cursos de una forma diferente y en constante motivación.

Por otro lado, el próximo taller que prepara el 'Ágora de Seguridad UCA-Eulen' formará a los estudiantes en una curiosa realidad, el uso de prácticas propias del ilusionismo y la magia para llevar a cabo actos delictivos. "Estará como ponente un policía que es mago reconocido y antiguo alumno", decía ayer la coordinadora del grado. "Usan estas técnicas y aprenderemos a combatirlas", remachaba.