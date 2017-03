Cargadores del Cristo increpan al obispo tras el Vía-Crucis

Se podrían definir como de hechos lamentables los acaecidos en la noche de ayer tras la finalización del Vía-Crucis de las hermandades en la Catedral jerezana. Algunos cargadores del paso del Cristo de la Expiración, en la Catedral, se dirigieron al obispo de la diócesis, José Mazuelos, aprovechando su presencia en el primer templo jerezano, para increparle a gritos: '¡Misericordia, misericordia!" con determinados hermanos que han sido expedientados recientemente por cuestiones diversas.

Afortunadamente, este triste incidente no llegó a mayores gracias a la intervención de un elevado número de hermanos mayores de otras cofradías allí presentes, que intentaron aplacar los ánimos, entre ellos el mismo presidente del Consejo, Dionisio Díaz, así como de Manuel Lozano, mayordomo del Cabildo catedral y director espiritual de la hermandad, que también medió en el momento de los hechos.

Mazuelos Pérez manifestó a los protagonistas de estos hechos tan lamentables que “se abrió un tiempo para la Misericordia y no lo quisísteis acoger. Ahora llega el tiempo de la Justicia”, con lo que las voces de ese grupo de cargadores del Cristo subió de tono.

Afortunadamente no llegó a mayores el hecho en sí. Sin embargo, no por ello deja de ser un suceso lamentable que ‘mancha’ la imagen de las cofradías y que no se debería de repetir en ninguno de los casos.

Se trataba de la celebración de un acto piadoso cuaresmal y no de reivindicación alguna pues para ello existen los distintos cauces establecidos.