El currículo de Saldaña

Antonio Saldaña es el candidato del PP para las próximas municipales en Jerez y tiene uno de los currículos más extensos de la Corporación municipal. El estallido del 'caso Cifuentes' ha puesto en el punto de mira a todos los políticos y él, esta misma semana, no ha dudado en señalar que no tiene problemas en acreditar sus estudios, a pesar de que el PP no tenía publicados los datos académicos de sus ediles en el Portal de Transparencia.

El PSOE, por ello, lo ha retado a hacer público su currículo sobre todo porque Saldaña tiene en su expediente un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, epicentro del caso Cifuentes. No es, sin embargo, el único edil de Jerez que ha pasado por esta universidad, ya que Maribel Ripalda (Ganemos Jerez) también detalla entre sus datos académicos que posee un Curso Superior Universitario en Mediación en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En el Máster de Urbanismo coincidió con una delegada del PSOE de AlcorcónFue admitido en un programa de Harvard pero ya se había matriculado en DukeEl día después del 11-M lo vivió de cerca en Madrid tras la suspensión de las clases

A pesar esta psicosis nacional (y también local) por las titulaciones de los políticos, Antonio Saldaña no ha tenido problemas en rememorar sus años de estudiante y en contar su experiencia personal en las diferentes universidades. Es más, este medio ha tenido acceso a cada uno de sus títulos académicos. Mientras tanto, el PP ha anunciado esta semana que remitirá el currículo de todos sus ediles al Portal de Transparencia del Ayuntamiento para que puedan ser consultados por todos los ciudadanos.

De 1994 a 1999 Antonio Saldaña cursó sus estudios como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. "Esta es mi formación de base. Creo que estudié ingeniería porque era un buen estudiante y se me daban bien las ciencias", explica, señalando que también pesó en su decisión que su padre sea aparejador y que "a mis padres les hacía ilusión tener un hijo ingeniero de caminos".

Tal como relata, "no me fueron mal las cosas en Granada. A pesar de que pasé los mejores años de mi vida y los peores veranos de mi vida, conseguí superar todas las asignaturas en septiembre del quinto año". Recuerda, incluso, que las dos últimas materias en aprobar fueron Caminos y Estructuras Metálicas. "En poco tiempo empecé a trabajar en Sevilla antes incluso de entregar el proyecto fin de carrera consistente en el diseño de un hipódromo en los terrenos donde actualmente se encuentran los aparcamientos del circuito. ¡Qué cosas! Al día siguiente de entregar el proyecto fin de carrera me mandaron a la autovía Sevilla- Frontera portuguesa", explica.

De aquella época, recuerda especialmente a sus "buenos amigos y compañeros". Como por ejemplo, "Rafael Jiménez, un malagueño de cabeza privilegiada que después de un periplo por los Estados Unidos es profesor de Geotecnia en las Escuela de Caminos de Madrid. Pedro García Navarro, de Sevilla, últimamente muy mediático por ser el director general de la patronal de la estiba o Manuel Sánchez Contreras, un jienense que decidió opositar al cuerpo de ingenieros de caminos de la Junta de Andalucía. Fue una buena promoción", detalla satisfecho.

Algunos años después de finalizar la ingeniería, Antonio Saldaña decidió estudiar un máster que finalmente cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. En aquel momento, años 2003-2004, políticamente era un desconocido y desde luego no imaginaba que este máster estaría en el punto de mira catorce años después. A pesar de la polémica actual, el portavoz del PP recuerda los detalles de aquel momento en el que llegó a ser presidente de la promoción: "Una vez decidido que volvería a Jerez a montar un pequeño estudio de ingeniería tomé la decisión de especializarme en urbanismo y cursar el Máster de Urbanismo que por aquel entonces impartía la Universidad Rey Juan Carlos en el Campus de Vicálvaro. El formato era de fin de semana, viernes tarde y sábados a mediodía durante todo un curso académico". Por ello, todos los viernes durante un año iba desde Jerez a Madrid, en tren o en avión, me alojaba en el Hotel Rafael Ventas y el sábado por la tarde volvía para Jerez".

De aquella época, el edil popular recuerda a sus compañeros de toda España. "Dos vitorianos, David Martínez de Pinedo y Patricia Ruiz de Azua, un valenciano con una gracia natural como era Javier Porcar Vives, un arquitecto funcionario del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Esteban y la por aquel entonces delegada de urbanismo del PSOE del Ayuntamiento de Alcorcón, de la que no me acuerdo del nombre", rememora.

Saldaña asegura que en la universidad madrileña era conocido como "el jerezano" e, incluso, pudo comprobar "que lo de los estereotipos eran verdad". "Por venir de Jerez todo el mundo pensaba que era gracioso y por eso me empeñé en, con mi trabajo y esfuerzo, en demostrar que los andaluces podemos ser lo que queramos", asegura. Además, su empeño tuvo recompensa ya que "mis compañeros me eligieron representante de los alumnos para tratar todos los asuntos con la dirección del máster, que creo recordar llevaba el profesor González Salinas".

Como anécdotas de aquella época, el edil recuerda que "el día después del atentado del 11-M estuve en Madrid porque no se sabía si iban suspender las clases. Cuando llegamos al campus nos dijeron que se suspendían y entonces estuvimos en la manifestación que hubo en Madrid el día después del atentado. A las pocas semanas coincidí con la constitución de las Cortes y también hubo un problema por un artefacto que se había colocado en las vías del AVE".

Por último, hace hincapié en que "aunque me costó esfuerzo y mis ahorros me sirvió para especializarme en urbanismo y fue la base de mi desarrollo profesional los siguientes años".

El de la Universidad Rey Juan Carlos no es el único máster cursado por Antonio Saldaña. De 2005 a 2006 realizó otro, en esta ocasión, en Sevilla: "No fue fácil decidirme en la selección del MBA, muy de moda por aquel entonces. IESE, Instituto de Empresa, o San Telmo eran las posibles opciones. Decidí hacerlo en Sevilla porque ya tenía claro que iba a intentar quedarme en Andalucía para aportar mi granito de arena a cambiar las cosas".

Saldaña asegura que "ni era un programa económico ni fácil de cursar si querías aprovecharlo bien. 18 meses de trabajo intenso estudiando casos prácticos en todas las áreas de la dirección de empresas. En formato de fin de semana, viernes y sábado, desde Jerez a Sevilla puedo decir que es uno de los programas que más me ha servido porque estructura la mente a resolver los problemas con método". De hecho, "puedo decir que yo lo aproveché personalmente mucho y me dejé la piel cursándolo. En este caso mis compañeros también me nombraron, de forma inmerecida, presidente de la promoción, creo recordar que la XV. Mi directora del máster, Brita Hektoen, puede dar buena cuenta del desempeño de los compañeros en el programa".

En 2006 Antonio Saldaña, "ya muy focalizado a poder desempeñar un puesto de responsabilidad política", asegura que para ello "era consciente de la importancia de seguir formándome y completar el curriculum con un diploma en una universidad de prestigio americana, lo consideré la mejor opción". Por estos motivos, "solicité la admisión para un programa en Harvard de financiación de infraestructuras públicas mediante colaboración público privada y éste en presupuestación y financiación pública. Me admitieron en Duke y decidí realizar la matrícula. Con posterioridad recibí contestación positiva de Harvard pero ya había optado por la otra universidad".

De este programa "destacaría la multiculturalidad de los compañeros y el método práctico de enseñanza de las universidades americanas".

"El complemento perfecto para un ingeniero, con MBA y que se quiere dedicar a la política era la formación en derecho. Con mucho trabajo en el estudio sólo podía optar por cursarlo a distancia y entre la UNED y la UOC decidí optar por esta última por tener un sistema de evaluación progresivo y que te obliga a estar más pendiente del estudio", explica. Además, añade que empezó cursando la licenciatura prácticamente curso por año "pero cuando entramos en el gobierno local en junio de 2011 esto supuso un parón importante porque Jerez necesitaba el 100% del tiempo. Por esta circunstancia decidí pasarme al grado y creo que en esos cuatro años sólo pude aprobar un par de asignaturas. Tras la salida del gobierno retomé inmediatamente el ritmo de estudio y finalicé los estudios de grado".

"¿Voy a tener un grado y ya que estoy metido en esto no voy a hacer el Máster de Abogacía por si alguna vez decido ejercer? Pues a esa pregunta contesté que ya metido en el lío iba cursar el Máster de Abogacía para culminar los estudios de derecho y hacer el examen de abogacía", detalla Saldaña, asegurando que en estos momentos sólo le resta cursar las prácticas de Penal y de Administrativo para poder obtener la titulación.