"No ha sido una decisión calibrada"

Hace unos días, el portavoz de Podemos en Jerez, Carlos Fernández, escribía en su perfil de Facebook: "Para seguir siendo gente corriente hay que seguir viviendo como gente normal...". La publicación se hacía dos días después de conocerse que Pablo Iglesias e Irene Montero se habían comprado un chalé de 600.000 euros a las afueras de Madrid y los comentarios no se hicieron esperar. La polémica adquisición ha generado un intenso debate dentro y fuera de la formación de imprevisibles consecuencias que el partido trata de gestionar para minimizar los daños, con consulta a las bases incluida.

A nivel local, no ha habido un debate interno en los órganos correspondientes sobre este asunto pero mensajes en las redes sociales como el del portavoz de Podemos o de otros integrantes de este partido sirven de termómetro improvisado de la controversia generada. Ayer, a preguntas de este periódico, el coordinador de la formación morada, Ángel Cardiel, mostraba su opinión sobre la polémica adquisición, aunque dejaba claro desde el principio que es una "opinión personal" y no del partido en Jerez ya que "hay muchas opiniones y no se han debatido en los órganos correspondientes".

Reconocía, eso sí, que lo ocurrido ha sido un "jarro de agua fría". "A Podemos se le mira con una lupa muy grande porque se le exige un nivel de coherencia muy alto, y eso es bueno. Pero bien es cierto que Podemos ha hecho de la austeridad un hilo conductor de nuestra propuesta política", puntualizaba. Así, advertía de que el debate no debe ser "si uno de izquierdas puede tener o no propiedades" pero, aunque comedido, se mostraba crítico con la decisión adoptada por los dirigentes nacionales, especialmente por el momento escogido. Para Cardiel, aunque hay que "respetar las decisiones personales" no fueron "calibradas" las consecuencias que podría tener la adquisición ante la opinión publica - "no han medido una decisión personal que podrían haber adoptado en otro momento", dijo-. Incluso, llegaba a cuestionar la convocatoria de una consulta a las bases sobre la continuidad de ambos dirigentes al considerarla "precipitada". Ahora bien, sentenciaba: "En Podemos no tenemos miedo al debate".

Cardiel reconocía en que esta polémica puede ocasionar un "coste político" entre el electorado, de ahí que apuntara que a las distintas formaciones moradas de toda España les queda un "largo camino por delante para seguir explicando nuestras ideas". Eso sí, defendía el trabajo realizado hasta ahora: "Tenemos que hacer ver que el programa de Podemos está por encima de los dirigentes. En el caso de Jerez llevamos trabajando intensamente desde 2014 y estamos haciendo un gran trabajo". "Podemos es mucho más que Pablo Iglesias", sentenció.

También consideraba que el debate se "ha magnificado por parte de aquellos que quieren ocultar casos como el de Zaplana -el ex presidente valenciano y ex ministro del PP fue detenido días atrás por un presunto blanqueo de capitales-". Y sobre el enfrentamiento entre el alcalde gaditano José María González, Kichi, y el dirigente nacional Juan Carlos Monedero señalaba: "Este tipo de mensajes no deben hacerse a través de los medios de comunicación sino debe conversarse en los órganos internos". Ahora bien, mostraba su respaldo a las palabras del regidor gaditano señalando que este se limitó a "defender la forma en la que vive" y le censuró a Monedero de que acuse al primer edil de la capital de "vender armas a Arabia Saudí".

La consulta sobre la continuidad de los dirigentes morados arrancó el pasado martes y los inscritos tendrán hasta el domingo para expresar su opinión. En Jerez el censo está conformado por unos 1.800 inscritos.