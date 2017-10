En defensa de la Constitución

Cataluña vive desde los días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación de las leyes de transitoriedad jurídica y del referéndum unilateral, un estado de excepción democrático. Ayer, 27 de octubre, se perpetró la ruptura definitiva con la declaración formal de independencia. Pues bien, por mucho que quiera revestirse bajo un mantra democrático y pacifista, la secesión liderada por el Govern y una mayoría del Parlament constituye un auténtico golpe de Estado contra la Constitución de 1978 y, por ende, contra la convivencia pacífica. Porque, como afirma nuestra Constitución: "El respeto a la ley (…) es fundamento del orden político y de la paz social". Democracia y legalidad se necesitan mutuamente: no puede haber auténtica democracia sin respeto a la ley, como no puede ser legítima una ley que no sea democrática.

La situación es, por tanto, muy grave. El propio jefe del Estado había llamado a restaurar la vigencia del Estado de Derecho en Cataluña para salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos y el autogobierno catalán secuestrado por unos gobernantes rebeldes. El Tribunal Constitucional ha llegado a sentenciar que las autoridades catalanas habían actuado con "desconocimiento pleno" de la lealtad constitucional y del principio democrático, y se habían situado "por completo al margen del Derecho", dejando a los ciudadanos "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno".

El Estado tenía que actuar, y lo ha hecho. En primer lugar, se ha activado el artículo 155 CE con su mayor rigor y el Gobierno, autorizado por el Senado, entre otras medidas ha cesado al Govern, sustituyéndolo en sus funciones, y ha disuelto el Parlament convocando elecciones en diciembre para restaurar la normalidad institucional en Cataluña. Son medidas severas pero necesarias, que a mi juicio han de ser reputadas constitucionales toda vez que la Constitución deliberadamente dejó un amplio margen de maniobra política para hacer frente a situaciones en las que una comunidad autónoma atentara contra el orden jurídico-constitucional o contra el interés general de España. Hacer una lectura más restrictiva de este precepto constitucional convertiría el mismo en ineficaz ante una crisis del género y obligaría a otras reacciones que podrían ser aún más incisivas como la declaración del estado de excepción (art. 116 CE). En cualquier caso, paradoja de vivir en un Estado de Derecho, las autoridades rebeldes cesadas podrán recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional e incluso ante el Tribunal de Estrasburgo, aunque auguro que sus pretensiones serían desestimadas. Esperemos, eso sí, que los líderes secesionistas dejen de calentar las calles porque ello sólo podría llevar a empeorar aún más la situación con un grave peligro de que la fractura se convirtiera en una rebelión violenta.

Más allá, en segundo lugar, la reacción del Estado también debe venir de la mano de los jueces, los cuales deberán encausar a quienes han perpetrado este golpe de Estado. El alzamiento público y tumultuario por la fuerza o fuera de las vías legales para impedir la aplicación de las leyes o las decisiones judiciales constituye un grave delito de sedición. Si éste se torna violento podemos estar ante un delito de rebelión. Amén de otras figuras delictivas como la desobediencia judicial, la prevaricación e incluso la malversación de fondos. Por tanto, es previsible que haya condenas, pero no habrá presos políticos sino reos por graves delitos juzgados por autoridades judiciales independientes.

Lo que hoy vive España no es algo nuevo ni para nuestro país ni para Europa. Precisamente para hacer frente a las consecuencias de este nacionalismo excluyente y secesionista es por lo que se construyó la Unión Europea. Por ello no tenemos que tener complejo en defender nuestra Constitución; estamos salvaguardando nuestros derechos y nuestras libertades como ciudadanos y estamos también preservando nuestra democracia. Porque en 1978 el pueblo español en una decisión soberana se expresó aprobando la norma suprema que recoge nuestro marco de convivencia, erigiendo un Estado social y democrático de Derecho en el que el pluralismo político se afirma como uno de sus valores superiores. Una Constitución que, además, podemos reformar si somos capaces de abandonar montaraces aventuras para recuperar la serenidad y el diálogo constructivo.