"La denuncia del Gran Premio es una historia de enemistades"

La batería de acciones legales emprendidas por el sindicato 'Manos Limpias' fue de tal calibre que en sus diferentes fases muchas personas con responsabilidad fueron investigadas. Hubo políticos, "pero al final los sacaron", destacó a este medio un político del PP que prefiere mantenerse en el anonimato porque "a fin de cuentas todo eso es agua pasada".

"Se dieron casos hasta en los que se denunció que una empresa que hizo obras en el circuito le hizo una escalera para su casa a un directivo", igualmente llegaron a denunciar que si tal o cual persona se había llevado media docena de neumáticos a una de sus propiedades. En el seno del PP se considera que la gestión en el circuito fue "impecable" y se pone como ejemplo la recuperación de la gestión pública así como una operación que en 2011 provocó que la empresa explotadora por entonces, Gestión Circuito de Jerez SL, pagara dos millones de euros en 2012, cuando anteriormente aportaba 600.000 euros anuales de canon por el uso y explotación de las instalaciones. Todo ello se aprobó por el consejo de administración de Cirjesa, que como ha quedado dicho recuperó la gestión pública de las instalaciones "al cien por cien".

Desavenencias personales fueron el detonante de todas las acciones judiciales que se llevaron a cabo tras la intervención de 'Manos Limpias'. "Es una historia de enemistades que finalmente está cayendo por su propio peso ya que me consta que muchos asuntos denunciados están siendo descartados", destacó a este medio la referida fuente.

Los tres magistrados que han estudiado los recursos y las apelaciones "existen indicios de la participación de Dorna Sports SL en la adjudicación (del Gran Premio de Jerez de 2012), y por tanto es procedente investigar los hechos y practicar diligencias para el esclarecimiento de los mismos".

Cabe destacar que Dorna Sports ha destacado que el único año que la compañía no pagó directamente a Cirjesa fue en 2012, ya que se declaró en concurso de acreedores y los administradores concursales no admitieron "la firma de un contrato para la celebración del premio en mayo de 2012". La solución para no perder la disputa del Gran Premio de Jerez, uno de los más importantes del Mundial de motociclismo, fue que Dorna Sports otorgara los derechos del contrato a Velocidad Circuito de Jerez.