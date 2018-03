El desempleo sube en 28 personas en febrero y alcanza la cifra de 29.238

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Jerez aumentó en febrero en 28 desempleados respecto al mes anterior (0,10%), según los datos recogidos por el SAE. Esta ligera subida del paro deja la cifra total de desocupados en 29.238, confirmando un mal arranque de año tras el desempleo anotado en enero, con 551 nuevos demandantes. La afiliación a la Seguridad Social desciende en Jerez en más de 600 personas en febrero.

Por sectores, la agricultura tiene en Jerez 1.086 personas desempleadas, que suben en 43 con respecto a enero; la industria afronta 1.595 personas sin trabajo, 3 menos que el mes pasado; la construcción baja en 7 personas y se queda en 2.917; el sector servicios también reduce las cifras en 152 y se queda con 19.516 parados; y sube en personas sin empleo anterior con 147, que deja una cifra de 4.124. En el repunte del paro son las mujeres las que asumen las peores cifras, con un incremento de 41 respecto al mes de enero, lo que supone un total de 17.646 desempleadas. Los hombres recortan en 13 la cifra total de enero y suman en febrero 11.592 desempleados.

Tras este incremento de febrero, el concejal del PP, Antonio Saldaña, ha señalado que "Jerez necesita, claramente, un Gobierno del PP en el Ayuntamiento que articule las medidas oportunas para no descolgarnos de la senda de creación de empleo". Saldaña añadió que "tenemos ideas y proyectos y cuando gobierne el PP de nuevo a partir de 2019 todo el potencial de la ciudad saldrá a la luz y no seremos de los poquitos municipios de la provincia que no crean empleo".

Respecto a los datos de la provincia, el mes de febrero ha cerrado con un descenso de 1.105 personas desempleadas menos que el mes anterior, lo que en términos porcentuales es una bajada del 0,6%. De esta manera, el total de demandantes inscritos en las oficinas de Empleo gaditanas se queda en las 158.813 personas. Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía apuntan que Cádiz es la cuarta provincia española en cuanto a descenso del paro en este febrero si se atiende al descenso por sus cifras absolutas. El descenso del paro de febrero está liderado por el sector servicios, que en el último mes se anota 1.490 personas desempleadas menos que en el anterior enero. También se reduce el desempleo registrado por las oficinas del SAE en la construcción (-109 personas paradas que el mes anterior) y en la industria (-21). Por el contrario, en el otro lado de la balanza, se incrementa el paro en el colectivo de demandantes sin empleo anterior (448 personas más inscritas en este grupo, en relación a enero) y en la agricultura (con 67 nuevos parados registrados). Por perfil de las personas demandantes, el paro de febrero deja bajadas tanto para los hombres (-758 desempleados respecto a enero) como entre las mujeres (-347). Por tramos de edad, se reduce especialmente entre quienes tienen 25-44 años, con un 1,4% menos de paro que en enero, y asimismo disminuye para los mayores de 44 años, con un 0,8% menos de paro. En cambio, sube para los menores de 25 años, quienes se anotan 579 personas desempleadas más que en enero, un crecimiento porcentual del 4,6% respecto a enero.