La devolución de una subvención para Villapanés acaba en el TSJA

Entre 2009 y 2010, el Ayuntamiento de Jerez recibió la friolera de 58 millones de euros para ejecutar obras mediante el denominado 'Plan E', un fondo creado por el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para potenciar la contratación de obra pública en las entidades locales. El grueso de las actuaciones decididas por el gobierno de Pilar Sánchez se ejecutó pero hubo varias que o no llegaron a iniciarse o no se concluyeron porque el dinero se destinó a pagar las nóminas de la plantilla municipal -esta decisión le supuso a la ex regidora un proceso penal del que acabó absuelta-. En sucesivos años, y tras acogerse a varias prórrogas, buena parte de estas actuaciones se acabaron pero hubo una que, por su complejidad, no llegó a hacerse: la reforma del Palacio de Villapanés para que albergara un museo dedicado a Lola Flores. Ocho años después, y ante la falta de ejecución, la Junta ha reclamado la devolución de la subvención concedida pero el Ayuntamiento lo ha recurrido ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). El importe reclamado asciende a 659.752 euros.

El proyecto planteaba rehabilitar parte de este histórico edificio del barrio de San Miguel para que albergara un museo dedicado a La Faraona -ahora se pretende ubicar este equipamiento en la Nave del Aceite, en la plaza Belén, como complemento al Museo del Flamenco de Andalucía-. La actuación se adjudicó pero, al desvío de fondos, se unió que la empresa contratada entró en concurso de acreedores por lo que apenas se avanzó en la actuación. En 2014, y en paralelo al desbloqueo de otras actuaciones financiadas por el Plan E que también se habían paralizado, se rescindió el contrato con esta firma.

En este histórico inmueble se proyectó inicialmente el museo dedicado a Lola Flores

El 'Plan E' fue promovido y ejecutado por el Gobierno central pero su gestión pasó en 2012 a las comunidades autónomas tras una sentencia del Tribunal Constitucional que las declaraba competentes en esta materia. Eso sí, no fue hasta 2015 cuando la administración central y la Junta llegaron a un acuerdo para que esta última se encargara de los expedientes pendientes. Este es el motivo por el que ahora es el organismo autonómico el que le demanda al Ayuntamiento la devolución de los fondos no gastados para el fin por el que fueron concedidos.

Según los datos que ha podido recabar este rotativo, en septiembre del pasado año el entonces delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, Fernando López Gil, firmó la resolución por la que exige al Ayuntamiento el reingreso de los 659.752 euros entregados -al Ayuntamiento aún le restaba unos 140.000 euros por percibir una vez que concluyeran las obras-. Sin embargo esta decisión ha sido recurrida en la vía contenciosa por el Consistorio, un asunto que ha recaído en la sección tercera del TSJA. No han trascendido los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento en su escrito ante el Alto Tribunal porque ni el gobierno local ni el autonómico han atendido la petición realizada por este rotativo.

El pasado año se ejecutó una actuación de urgencia ante el riesgo de derrumbe de parte de este edificio. La actuación tuvo un importe de unos 100.000 euros aproximadamente, un importe similar al reservado en el presupuesto de este año para realizar una nueva intervención. La intención es que parte de este valioso palacio se destine para ser sede de Fundarte, la fundación municipal que pretende asumir la gestión del Teatro Villamarta.